Auricolari Sony WF-C510 in regalo: oggi su Amazon costano meno di 40 euro

Vi piacerebbe poter acquistare un paio di auricolari wireless e con un design piccolo e leggero? Oggi è possibile grazie allo sconto offerto da Amazon sugli auricolari Sony WF-C510. Sconto che fa scendere il prezzo di listino del 33% e consentendo, di conseguenza, di pagarle molto meno rispetto al costo originale.

Un’occasione imperdibile per poter acquistare questo accessorio a marchio Sony che non solo è incredibilmente comodo, ma si contraddistingue anche grazie a una fantastica qualità del suono e a tante funzioni.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Auricolari Sony in offerta su Amazon

Non potete mai fare a meno di ascoltare musica? La qualità dell’audio dei vostri attuali auricolari non è eccellente? E’ giunto il momento di sostituire i vostri attuali auricolari con questo innovativo modello a marchio Sony.

Non a caso, parliamo di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo, confermato dalle caratteristiche che lo rendono eccellente. Le WF-C510 offrono un audio di alta qualità per tutti i tipi di musica, con la tecnologia DSEE che esegue l’upscaling di ogni traccia.

Uno dei tanti punti di forza di questi auricolari progettati e realizzati dal noto marchio Sony riguarda il design compatto e ed estremamente leggero. Il peso di soli 4,6 grammi contribuisce a rendere design compatto ed ergonomico. Oltre a ciò, non manca un’adeguata stabilità, che permette all’utente di godere della propria musica preferita anche durante la corsa o attività di fitness.

Per finire, Sony non poteva completare l’opera senza implementare un’eccellente batteria. In totale viene offerta un’autonomia di 22 ore e con la funzione di ricarica rapida si ottiene un’ora di riproduzione in soli 5 minuti. Approfittate subito dello sconto Amazon per pagare questi auricolari Sony solamente 39,99 euro anziché 59,90 euro. Spedizione, per voi, completamente gratuita!