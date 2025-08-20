Gasolio modificato, maxi sequestro a Vittuone

Grazie a diversi controlli capillari e analisi sofisticate, la Guardia di Finanza della Compagnia di Magenta ha scoperto una frode su larga scala nel settore dei carburanti. Un distributore di Vittuone stava vendendo gasolio modificato: oltre 34 000 litri di gasolio alterato sono stati sequestrati, mettendo in luce una situazione di estrema gravità per automobilisti, ambiente ed enti pubblici.

Il combustibile, un tempo destinato al rifornimento di ignari conducenti, è risultato non conforme alle norme vigenti, con caratteristiche chimiche pericolose. Il campione analizzato dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane ha evidenziato un punto di infiammabilità anomalo, generato da miscele con solventi, benzine e persino oli vegetali esausti.

L’impiego di queste sostanze, oltre a violare la normativa fiscale sulle accise, ha prodotto un carburante che mette a rischio la sicurezza stradale, compromette seriamente i sistemi meccanici delle auto e aggrava le emissioni nocive. In particolare, si tratta di miscele che possono infiammarsi con facilità, danneggiare iniettori, filtri e alimentazione del veicolo, e peggiorare la qualità dell’aria nei centri urbani.

L’operazione, scattata in seguito a verifiche di routine, è rapidamente culminata nel sequestro del carburante presente in cisterna e nella segnalazione del gestore del distributore all’autorità giudiziaria per il reato di frode.

Gasolio alterato e pericoloso: maxi sequestro in un benzinaio nel Milanese

Questa vicenda mette l’accento su un drammatico filo rosso che unisce evasione fiscale, rischio per i consumatori e danno ambientale. La manipolazione intenzionale del carburante per ridurre i costi, spesso invisibile per l’automobilista medio, può provocare danni economici ingenti (tra riparazioni e contravvenzioni), ma soprattutto mettere in pericolo vite umane e sostenibilità.

L’episodio di Vittuone solleva una domanda fondamentale: quanto sono preparati i cittadini a riconoscere segnali d’allarme durante il rifornimento? Odori strani, performance inusuali del veicolo o prezzi insolitamente bassi potrebbero essere indizi di una truffa ben orchestrata.

Un campanello d’allarme per tutti

Il sequestro conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alle frodi accise, ma è anche un richiamo importante per i cittadini: collaborare, segnalare, e non accettare compromessi sulla qualità del carburante. Solo così si può garantire una rete di sicurezza efficace che tutela motori, ambiente e fiducia nella legalità.