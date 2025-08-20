Renault Twingo elettrica 2026: ritorno sorprendente della city car

Il camuffamento non basta a nascondere del tutto la Renault Twingo elettrica 2026. Le linee richiamano il modello che conquistò gli anni ’90. I fari tondi che emergono dal cofano ricordano un’icona senza tempo. Il marchio francese sceglie dettagli pratici come le maniglie tradizionali, mentre lo spoiler posteriore appare meno esteso rispetto ai concept. L’ispirazione resta evidente: una forma compatta, simpatica, con tratti riconoscibili e immediati. Al Salone di Monaco, sarà svelata nella sua veste definitiva. Quale altra city car può vantare un’eredità così forte?

Le foto spia non mostrano ancora l’abitacolo della nuova Renault Twingo, ma ci sono già parecchie speculazioni. Lo stile sarà minimalista, con una strumentazione completamente digitale e un infotainment moderno. Tutto questo sarà di serie o riservato alle versioni più complete? Renault descrive un ambiente pensato per la semplicità e la funzionalità quotidiana, senza rinunciare al carattere, in tendenza con molti altri modelli compatti del settore odierni. I dettagli sono studiati per far sì che la guida elettrica risulti comoda, fluida e perfetta, oltre che accessibile. Chissà ora se il futuro dell’auto urbana passa davvero da un display compatto e pochi comandi intuitivi come per la Renault Twingo o se ha bisogno, come in altre auto, di molta più spinta tecnologica.

Motore efficiente e sviluppo accelerato per un Renault elettrificata e compatta

Renault ha parlato di consumi di appena 10 kWh per 100 km. Una promessa che potrebbe cambiare i parametri dell’efficienza. Secondo le indiscrezioni, sotto il cofano ci sarà un motore da 85 CV, alimentato da una batteria LFP CATL da circa 30 kWh. L’autonomia stimata sfiorerebbe i 300 km WLTP, valori sorprendenti per una city car compatta. Tutto questo con un prezzo annunciato sotto i 20 mila euro, una cifra destinata a colpire. Renault ha scelto la Cina per accelerare lo sviluppo, con un centro dedicato che ha permesso di ridurre drasticamente i tempi. Da questa base nasceranno altri due modelli targati Dacia e Nissan.