Apple CarPlay con iOS 26 porta i video in auto: ecco come funzionano

Con l’arrivo di iOS 26, Apple apporterà un cambiamento significativo a CarPlay, permettendo finalmente la riproduzione di video direttamente sul display dell’auto. La funzione, denominata “video in auto”, sarà disponibile soltanto quando il veicolo è completamente fermo, una condizione pensata per garantire la sicurezza.

Secondo quanto riportato nella documentazione per sviluppatori, i contenuti multimediali potranno essere trasmessi via AirPlay dall’iPhone al sistema CarPlay, consentendo di guardare film, serie TV o altri video sullo schermo integrato. Nonostante l’entusiasmo, il via libera non sarà automatico: spetterà a ogni casa automobilistica decidere se implementare o meno questa possibilità.

Supporto variabile tra i costruttori

È improbabile che la funzione sia disponibile già nelle prime beta di iOS 26 e non è garantito che tutte le auto compatibili con CarPlay ricevano l’aggiornamento subito dopo il rilascio ufficiale, previsto per settembre. Alcuni marchi, storicamente più aperti alle novità del sistema Apple, potrebbero adottare rapidamente la modalità “video in auto”; altri potrebbero attendere, valutando attentamente le implicazioni legali e di sicurezza.

Questo cambiamento segue anni di restrizioni ferree, durante i quali Apple ha sempre vietato la riproduzione di video in marcia. Il primo segnale di apertura era arrivato ad aprile, quando un’app di terze parti aveva temporaneamente introdotto un browser con supporto video su CarPlay, poi rimosso dall’App Store.

Integrazione tecnica e novità dell’aggiornamento

Per rendere disponibile la funzione, Apple invita sviluppatori e produttori a entrare nel programma MFi, necessario per garantire la piena compatibilità con AirPlay video, CarPlay Ultra e le chiavi digitali. Questo percorso di certificazione consentirà un’integrazione stabile e sicura nei sistemi infotainment delle vetture.

Oltre alla riproduzione di video, iOS 26 porterà altre migliorie a CarPlay: icone aggiornate, possibilità di personalizzare l’interfaccia, widget per un accesso più rapido alle funzioni principali e aggiornamenti per app come Musica e Messaggi. L’obiettivo è trasformare CarPlay in un’esperienza più simile a un vero e proprio sistema operativo per auto, superando il semplice mirroring dello schermo dell’iPhone.

In sintesi, la novità rappresenta un passo avanti per l’intrattenimento a bordo, ma la sua diffusione dipenderà dalla volontà dei costruttori e dalla disponibilità sui modelli compatibili.