Huawei Mate XT 2 sfida iPhone 17 con un lancio a settembre

Il conto alla rovescia per i nuovi iPhone 17 è già iniziato, ma Huawei sembra voler rubare la scena. Secondo un informatore cinese, il Mate XT 2 potrebbe arrivare il 10 settembre, praticamente in concomitanza con la presentazione del rivale Apple. La scelta della data non sarebbe casuale. La compagnia avrebbe deciso di puntare sul clamore generato dagli iPhone per posizionare il suo nuovo pieghevole come alternativa diretta. La notizia arriva dalla piattaforma Weibo, dove l’utente Fixed Focus Digital ha condiviso l’indiscrezione, subito ripubblicata dai media specializzati.

Huawei Mate XT 2: un annuncio che accende la rivalità con Apple

Il nuovo smartphone dovrebbe essere l’erede del Mate XT Ultimate Design, presentato esattamente un anno fa nello stesso periodo. Quel modello aveva fatto parlare di sé per il maxi schermo pieghevole da 10,2”, una diagonale paragonabile a quella di un tablet, capace di attrarre l’interesse del pubblico cinese. Ora ci si aspetta un’evoluzione, anche se Huawei non ha ancora confermato ufficialmente né le caratteristiche tecniche né le differenze rispetto al predecessore. L’unico dettaglio emerso riguarda le possibili colorazioni: Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple e Bright White.

La vicinanza tra le due presentazioni accende i riflettori su un confronto diretto tra Apple e Huawei. Entrambe le aziende puntano a catturare l’attenzione nello stesso momento, offrendo ai consumatori due visioni diverse di innovazione. Da una parte iPhone 17, atteso con miglioramenti sul fronte delle prestazioni e della fotografia. Dall’altra Mate XT 2, che dovrebbe confermare l’impegno di Huawei sul design pieghevole a doppia apertura, ancora oggi una delle soluzioni più spettacolari del settore mobile.

Per ora, come detto, si tratta soltanto di indiscrezioni. Huawei non ha rilasciato alcun annuncio ufficiale, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni. È possibile che la compagnia scelga di confermare i dettagli nelle prossime settimane, alimentando l’attesa verso un dispositivo destinato a catturare tutta l’ attenzione degli appassionati di tecnologia. Ciò che appare certo è che settembre si preannuncia come un mese fondamentale per il mercato degli smartphone.