Vivo V60 debutta con fotocamere ZEISS e batteria da 6500 mAh

Vivo ha annunciato il suo nuovo V60, successore diretto del V50, puntando ancora una volta su autonomia e qualità fotografica. Il lancio è avvenuto in India, a soli cinque mesi dall’arrivo europeo del modello precedente, a conferma della strategia aggressiva del marchio. Il nuovo dispositivo mantiene un corpo sottile, con uno spessore che varia tra 7,53 e 7,75mm in base alla versione. Integra però una batteria da 6500mAh, una delle più capienti della sua categoria.

Vivo V60: fotografia ZEISS e funzioni AI

Il display AMOLED curvo da 6,77” offre risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e luminosità di picco pari a 5000nit, con sensore d’impronte integrato sotto lo schermo e protezione Diamond Shield. A muovere lo smartphone c’è il processore Snapdragon 7 Gen 4 con sistema di raffreddamento a camera di vapore, abbinato a configurazioni che arrivano fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Sul fronte software troviamo Android15 con interfaccia Funtouch OS 15, supportata da quattro aggiornamenti garantiti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza.

La collaborazione con ZEISS è uno dei punti forti del Vivo V60. Sul retro è presente una tripla fotocamera che comprende un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x. A completare il comparto vi è una fotocamera frontale da 50MP con autofocus, ideale per selfie e videochiamate. Vivo arricchisce il tutto con la modalità ritratto firmata ZEISS, pensata per offrire una resa professionale.

La batteria da 6500mAh non solo garantisce un’autonomia estesa, ma supporta la ricarica rapida da 90W, in grado di ridurre i tempi di attesa. Non mancano certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua, oltre al supporto per 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e GPS. Sul lato AI, Vivo ha integrato strumenti come la traduzione in tempo reale delle chiamate, la trascrizione automatica e la funzione Erase 3.0 per rimuovere soggetti indesiderati dalle foto. In India, Vivo V60 sarà disponibile dal 19 agosto in tre colorazioni, Mist Gray, Auspicious Gold e Moonlit Blue, con prezzi che partono da circa 363€ al cambio attuale. Al momento non ci sono conferme sul lancio su larga scala, ma l’arrivo in Europa sembra ormai solo una questione di tempo.