POCO M7 Plus

POCO ha presentato ufficialmente il nuovo POCO M7 Plus 5G, smartphone di fascia bassa che punta su un ampio display e su un’autonomia estesa. Il dispositivo, appena annunciato per il mercato indiano, integra uno schermo da 6,9 pollici e una batteria da 7.000 mAh con tecnologia silicio-carbonio, progettata per garantire lunghi tempi di utilizzo.

Display ampio e frequenza di aggiornamento elevata

Il nuovo POCO M7 Plus 5G è dotato di un pannello LCD da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate adattivo a 144 Hz, pensato per offrire una buona fluidità nelle animazioni e nelle sessioni di gaming. La luminosità di picco raggiunge i 550 nit, mentre la protezione è affidata al Corning Gorilla Glass 3, che migliora la resistenza ai graffi. La fotocamera anteriore, da 8 megapixel, è collocata in un foro centrale nella parte alta del display. A gestire il comparto hardware troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 a 6 nm con GPU Adreno 619, una combinazione che punta a bilanciare consumi e prestazioni. La memoria RAM è disponibile nei tagli da 6 GB o 8 GB di tipo LPDDR4X, mentre lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB (UFS 2.2), espandibile fino a 1 TB tramite scheda MicroSD.

Il software è basato su Android 15 con interfaccia HyperOS, l’ultima versione del sistema di personalizzazione di POCO, che include funzioni ottimizzate per la gestione dell’hardware e una maggiore coerenza grafica rispetto alle versioni precedenti. Il comparto fotografico del POCO M7 Plus 5G prevede una fotocamera principale posteriore da 50 megapixel, affiancata da sensori secondari non specificati nel dettaglio nella scheda tecnica ufficiale. La fotocamera frontale, da 8 megapixel, è pensata per selfie e videochiamate.

Il vero punto di forza del dispositivo è la batteria da 7.000 mAh, che secondo POCO può garantire fino a 144 ore di riproduzione musicale offline, 12 ore di navigazione web e 24 ore di streaming video. La ricarica rapida avviene a 33 W tramite USB Type-C, mentre è presente anche la ricarica wireless inversa a 18 W, utile per alimentare altri dispositivi compatibili. Il POCO M7 Plus 5G offre connettività completa: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS e GLONASS. È dotato di sensore laterale per le impronte digitali, sensore a infrarossi e certificazione IP64 per resistenza a polvere e schizzi. Tra le altre caratteristiche, il dispositivo supporta dual SIM in configurazione ibrida e mantiene il jack audio da 3,5 mm, sempre più raro nei modelli recenti. Le dimensioni sono di 168,48 × 80,45 × 8,4 mm per un peso di 217 grammi.

Il debutto commerciale del POCO M7 Plus 5G avverrà la prossima settimana in India, con tre colorazioni: Chrome Silver, Aqua Blue e Carbon Black. Il prezzo di partenza, al cambio, è di circa 140 euro. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul lancio in altri mercati, Italia compresa.