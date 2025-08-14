Poco M7 Plus 5G finalmente ufficiale, ecco le specifiche

Ce lo avevano anticipato i rumors da qualche tempo , ma ora ci siamo. Il sotto brand di Xiaomi, Poco, ha annunciato nel corso delle ultime ore il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo medio di gamma Poco M7 Plus 5G e quest’ultimo sarà per il momento disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Immaginiamo comunque che in seguito arriverà anche dalle nostre parti.

Poco presenta ufficialmente il nuovo medio di gamma Poco M7 Plus 5G

Poco M7 Plus 5G è il nuovo smartphone di fascia media annunciato in queste ore dal noto produttore tech Poco per il mercato indiano. In queste settimane i rumors ci avevano ampiamente anticipato il suo arrivo. Tra le sue caratteristiche di punta, spicca sicuramente l’enorme batteria. Quest’ultima ha infatti una capienza esagerata pari a 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Poco M7 Plus 5G – scheda tecnica

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.9 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz

Processore Snapdragon 6s Gen 3

Tagli di memoria con 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.2 espandibile ulteriormente tramite scheda microSD

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP

Batteria con una capienza da 7000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W e supporto alla ricarica inversa da 18W

Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente HyperOS

Dimensioni: 168.48 x 80.45 x 8.4 mm

Peso: 217 grammi

Altro: certificazione IP64, sensori infrarossi, sensore biometrico laterale, porta do ricarica USB Tipo-C

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo smartphone di fascia media Poco M7 Plus 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano nelle colorazioni Aqua Blue, Cosmic Black e Chrome Silver. I prezzi partiranno da circa 140 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se dovesse arrivare ufficialmente anche per il mercato italiano.