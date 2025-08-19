WhatsApp, nuova funzione per gli stati: è facile vedere chi li ha guardati

WhatsApp si prepara a introdurre una novità attesa da milioni di utenti. La popolare app di messaggistica sta sviluppando una funzione che renderà molto più semplice capire chi ha visualizzato gli aggiornamenti di stato. La novità è stata individuata da WABetaInfo nell’ultima beta per Android, versione 2.25.23.14, distribuita tramite il Google Play Beta Program. Al momento la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile neppure per i tester, ma i dettagli offrono già un’idea chiara di come funzionerà.

WhatsApp e stati: privacy più chiara e lancio graduale

Gli utenti vedranno direttamente sotto lo stato pubblicato le icone dei profili che lo hanno visualizzato più di recente, accompagnate dal numero complessivo delle visualizzazioni. Non sarà quindi più necessario aprire un elenco separato per consultare chi ha interagito con i contenuti. Una scelta che punta a rendere più immediata l’esperienza, con un’interfaccia compatta e intuitiva. Meta conferma così l’attenzione verso gli stati, una delle funzioni più popolari della piattaforma, che secondo i dati ufficiali vengono visti da oltre mezzo miliardo di persone ogni giorno.

La nuova interfaccia non si limiterà a mostrare chi ha visualizzato lo stato. Saranno indicate anche le impostazioni di privacy associate al singolo contenuto, così da ricordare se è stato condiviso con tutti i contatti, solo con alcuni o con una lista ristretta. Questa informazione sarà utile soprattutto per chi modifica spesso le opzioni di visibilità, riducendo il rischio di errori e di condivisioni indesiderate. L’aggiornamento renderà quindi più semplice controllare sia le interazioni sia il livello di riservatezza scelto.

Per il rilascio globale non esiste ancora una data ufficiale. È probabile che, come già avvenuto per altre funzioni, la distribuzione avvenga in modo graduale, partendo da mercati selezionati. In questa fase, l’interfaccia potrà essere ancora perfezionata, con modifiche legate ai feedback ricevuti durante i test. L’obiettivo è offrire un sistema di monitoraggio più chiaro, che unisca praticità e attenzione alla privacy. WhatsApp, ancora una volta, punta a rafforzare il ruolo degli stati, trasformandoli in uno strumento sempre più centrale per la comunicazione di tutti i giorni.