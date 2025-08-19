iPhone 17 Pro, il nuovo design con camera bar è confermato da nuove foto

A meno di un mese dall’atteso evento Apple – che secondo indiscrezioni si terrà il 9 settembre – arrivano conferme importanti sul presunto redesign dell’iPhone 17 Pro. A svelarlo non sono foto rubate o rendering amatoriali, ma dbrand, uno dei produttori di cover più noti al mondo, che ha annunciato in anticipo il suo nuovo Tank Case per il prossimo top di gamma di Cupertino.

La conferma arriva dalle cover per iPhone 17 Pro

Dbrand ha pubblicato le immagini del Tank Case, lasciando intravedere quella che sembra essere la tanto chiacchierata “camera bar”: un’ampia fascia nella parte superiore della scocca posteriore che ospita fotocamere, flash, sensore LiDAR e sensore di luce ambientale. Un’impostazione che ricorda, per certi versi, la soluzione adottata sui Google Pixel, ma che per Apple rappresenterebbe una novità assoluta.

La custodia rivela anche la presenza del tasto Azione, del controllo fotocamera e delle altre caratteristiche attese sui modelli Pro. Il design massiccio della cover, con linee robuste e un’area MagSafe decorata in stile “Illuminati”, conferisce un look grintoso e distintivo, lontano dallo stile minimalista di molte altre proposte del brand.

Solo per i modelli di fascia alta

Secondo quanto comunicato, il Tank Case sarà disponibile esclusivamente per iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Il modello base della nuova serie, che dovrebbe mantenere un design simile agli iPhone precedenti, non riceverà questa versione della cover.

Come spesso accade, i produttori di accessori ricevono informazioni dettagliate sui dispositivi prima del lancio, sia da Apple sia da fonti nella catena di fornitura. Questo rende la conferma di dbrand un indizio piuttosto solido sul nuovo aspetto dei Pro di quest’anno.

Quando arrivano i nuovi iPhone di Apple

L’intera gamma iPhone 17 dovrebbe essere presentata il 9 settembre, con apertura dei preordini il 12 settembre e disponibilità nei negozi dal 19 settembre. Resta da capire come il design sarà accolto dal pubblico: per alcuni, la nuova camera bar potrebbe risultare troppo ingombrante, ma solo con il dispositivo in mano si potrà giudicare l’effetto reale.