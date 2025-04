iPhone 17 Pro, ecco la “camera bar”.

Ecco il nuovo iPhone 17 con il suo rinnovato reparto fotografico.

La famosa azienda Apple sta sviluppando degli iPhone sempre più avanzati. D’altronde i vari rumors presenti sono tutti d’accordo riguardo l’iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max e sembra che Apple cambierà dopo tanti anni il design del modulo fotografico. Al posto del tradizionale quadrato con bordi stondati, infatti, a contenere i sensori sarà una specie di “camera bar” sviluppata in orizzontale e coprirà l’intera larghezza del dispositivo.

iPhone 17, ecco il nuovo design che si adotterà per il dispositivo, vediamolo.

Il leaker Majin Bu, con dei render, ci ha mostrato l’effetto che ci darà il nuovo restyling dell’iPhone con le cover. Lo stesso leaker ci ha confermato anche he già svariati produttori di accessori hanno iniziato a produrre dei prodotti inediti dedicati ai melafonini che la grande mela farà uscire a breve. Che cosa sono questi prodotti? Semplicemente si tratta di mascherine per la “camera bar”. Ci saranno delle cover che riusciranno a coprire tutto il dispositivo compresa la “camera bar”, lasciando così scoperti solamente i sensori per fotografare.

A livello estetico potrebbe non essere gradevole lo spessore che si andrà a creare, spingendo gli utenti a valutare altre diverse opzioni. Comunque non mancheranno quelle cover che riusciranno a far capire la vera identità dell’iPhone 17 Pro e Pro Max proprio dal comparto fotografico e dal suo design. Sappiamo che la “camera bar” è un elemento ampio e ben visibile, quindi possiamo credere credere che la progettazione che i produttori fanno di accessori consentano al contempo di stare in sua protezione e per la personalizzazione dello smartphone. Come le mascherina pubblicate da Majin Bu, possiamo capire che potrebbe evolversi il concetto di protezione per le fotocamere di questi nuovi dispositivi in casa Apple. Comunque bisogna ancora capire se riguardo questi accessori, come cover, protezioni e altri tipi di oggettistica verranno realizzati da produttori terzi o anche da Apple stessa.