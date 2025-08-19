Apple preferisce ChatGPT? Ecco cosa pensa Musk

Elon Musk, fondatore di xAI e proprietario di X ha rilascio una dichiarazione che ha acceso il dibattito. L’imprenditore ha accusato pubblicamente Apple di alterare le classifiche dell’App Store per mantenere ChatGPT al vertice. Ostacolando così Grok, il suo assistente basato su intelligenza artificiale. Musk non ha fornito prove che confermino la sua tesi. Alcuni utenti, rispondendo alle sue dichiarazioni, hanno ricordato che a gennaio l’app DeepSeek era riuscita a raggiungere la cima della classifica. Ciò diversi mesi dopo l’avvio della collaborazione tra Apple e OpenAI. Al momento, la classifica delle app gratuite vede ChatGPT ancora in prima posizione. Grok stabile al sesto posto e Gemini di Google molto più in basso, al 57°.

Elon Musk critica l’accordo che porta ChatGPT sugli iPhone di Apple?

Il fondatore di xAI ha lamentato anche l’assenza della sua applicazione e di X tra quelle promosse nei “Must Have” dell’App Store. Considerandolo un ulteriore segnale di discriminazione. A tal proposito, Sam Altman, CEO di OpenAI, è intervenuto sulla questione. Quest’ultimo, con un tono ironico, ha definito “particolari” le accuse del rivale.

Tale situazione arriva in un momento in cui Apple è già sotto forte pressione. Negli Stati Uniti, un giudice ha stabilito che l’azienda aveva violato un ordine volto ad aumentare la concorrenza nell’App Store. Aprendo la strada a un’indagine per oltraggio penale dopo la causa intentata da Epic Games. E non è tutto. In Europa, nello stesso mese di aprile, la Commissione ha inflitto ad Apple una multa da 500 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act. Accusandola di impedire agli sviluppatori di proporre agli utenti opzioni più economiche al di fuori dello store ufficiale. Apple non sembra però intenzionata ad accettare tali decisioni.

Se Musk dovesse davvero procedere con l’azione legale, la contesa potrebbe amplificarsi fino a diventare un caso simbolo. Per ora, non resta che attendere per l’arrivo nuove evoluzioni. Ciò oltre le frecciate, poco velate, lanciate da Elon Musk.