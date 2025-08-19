Google Pixel 10, in arrivo nuovi accessori a pochi giorni dal lancio

A due giorni dall’evento di presentazione dei Google Pixel 10, emergono nuove indiscrezioni che riguardano gli accessori ufficiali pensati da BigG per accompagnare la nuova gamma. Le informazioni provengono da inserzioni pubblicate in anticipo da alcuni rivenditori, che hanno svelato dettagli interessanti su caricabatterie, stand di ricarica e custodie.

Un nuovo caricatore più potente

Tra le novità più rilevanti c’è un caricatore da 67W, disponibile nella colorazione Snow. Il passo avanti è davvero interessante se si tiene conto di quanto visto l’anno scorso con l’alimentatore da 45 W. Effettivamente la potenza in più è rilevante. Il costo andrebbe però a raddoppiare, con poco meno di 60 $ di listino. Una delle svolte sulla nuova gamma di Google potrebbe essere proprio questa.

Pixelsnap Charger e custodie rinnovate

Le inserzioni hanno anche confermato l’arrivo del Pixelsnap Charger con stand, proposto a un costo inferiore rispetto al Pixel Stand 2. La cifra indicata è di 99 dollari canadesi, circa 72 dollari statunitensi, rendendolo leggermente più accessibile del predecessore.

Discorso diverso per le nuove custodie ufficiali, che integrano magneti e presentano un prezzo in crescita: si passa da 49 a 69 dollari canadesi, pari a circa 50 dollari statunitensi.

Un lancio già anticipato da fughe di notizie

Queste rivelazioni si sommano a una lunga serie di anticipazioni che hanno preceduto il debutto ufficiale dei Pixel 10. Anche quest’anno sono arrivate tante indiscrezioni che hanno fatto tracciare agli utenti un’identikit preciso dei prodotti che Google lancerà esattamente dopodomani. Non solo gli smartphone, ma anche i Pixel Watch 4 hanno fatto parlare di loro con tantissime informazioni utili.

Con i nuovi Pixel 10 e gli accessori dedicati, Google punta a rafforzare l’ecosistema offrendo soluzioni più potenti e versatili, andando incontro alle esigenze di chi utilizza lo smartphone come fulcro delle proprie attività quotidiane. Manca ormai davvero poco per il lancio ufficiale della linea di prodotti Google, non resta che attendere domani 20 agosto.