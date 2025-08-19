Wyze Duo Cam Pan, la sicurezza domestica si fa doppia

Wyze amplia la propria offerta nel settore della videosorveglianza con un nuovo prodotto dal nome eloquente. Su tratta della Duo Cam Pan. La scelta di inserire due videocamere in un unico dispositivo risponde all’esigenza di offrire una copertura completa sia per gli ambienti interni che per gli spazi esterni. L’azienda americana, già nota per i suoi gadget originali come la telecamera integrata in un vaso, continua quindi a sperimentare con soluzioni versatili e dall’approccio innovativo.

Wyze Duo Cam Pan tra tecnologia e accessibilità

Il dispositivo consente di controllare in contemporanea aree diverse, eliminando i punti ciechi. La funzione pan e tilt, ad esempio, garantisce la possibilità di seguire i movimenti con fluidità, mentre la risoluzione 2K e la visione notturna a colori assicurano immagini nitide in ogni condizione. Secondo il co-fondatore Dave Crosby, Duo Cam Pan rappresenta una risposta efficace alle necessità quotidiane di sicurezza, sia per chi vuole monitorare gli animali domestici sia per chi desidera sorvegliare vialetti e cancelli durante le assenze.

La nuova proposta di Wyze non punta soltanto sulla qualità delle riprese, ma anche sull’affidabilità. Il sistema integra una sirena da 100 decibel e faretti automatici che si attivano al rilevamento di movimenti sospetti. Grazie alla certificazione IP65, la videocamera resiste alle intemperie ed è utilizzabile in ambienti esterni senza particolari precauzioni. L’audio bidirezionale, gestito tramite app, consente poi di interagire in tempo reale, mentre la registrazione continua su microSD fino a 512GB elimina la necessità di abbonamenti extra.

Wyze ha voluto garantire compatibilità con le principali piattaforme smart home, inclusi Alexa e Google Assistant, semplificando l’integrazione con altri dispositivi domestici intelligenti. La connettività con Bluetooth 5.0 e WiFi 6 assicura una trasmissione veloce e stabile. Negli Stati Uniti la Duo Cam Pan è già disponibile a 69,98 dollari, un prezzo che mira a rendere la sicurezza avanzata accessibile a un pubblico ampio. Al momento non sono state fornite informazioni riguardo a una possibile distribuzione europea, ma l’interesse verso prodotti di questo tipo potrebbe spingere l’azienda ad allargare presto i suoi confini commerciali.