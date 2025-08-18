Vivo presenta il suo primo visore MR: ecco i dettagli

Vivo ha presentato una delle sue recenti innovazioni per il settore delle tecnologie immersive. Si tratta di un nuovo visore per la realtà mista. Il dispositivo, denominato Vivo Vision è stato confermato da una dichiarazione del Product Manager Han Boxiao. Il quale ha scelto di raccontare in prima persona le sue impressioni dopo aver provato il visore. Non si è limitato a fornire informazioni tecniche: il suo intervento ha trasmesso entusiasmo e un chiaro senso di orgoglio. Accompagnato dalla diffusione di una prima immagine teaser. Boxiao ha evidenziato tre elementi che, a suo avviso, definiscono l’identità di Vivo Vision. Primo fra tutti, il comfort. Il dispositivo, infatti, presenta un peso sorprendentemente contenuto. Un secondo elemento riguarda la possibilità di visualizzare foto panoramiche scattate con il nuovo top di gamma Vivo X200 Ultra. Infine, ha citato il design del nuovo visore. Il dispositivo, infatti, presenta linee minimaliste, un’eleganza sobria e finiture di qualità.

Vivo: ecco cosa sappiamo sul nuovo visore MR

Tutti gli indizi puntano verso una finestra di lancio tra settembre e ottobre. Ovvero in concomitanza con il prossimo grande evento di Vivo dedicato al mercato cinese. In quell’occasione, è prevista anche la presentazione della nuova serie di smartphone flagship Vivo X300. Le dichiarazioni ufficiali presentate sono state affiancate da diverse indiscrezioni.

Il leaker Digital Chat Station ha rivelato che la versione denominata “Vivo Vision – Explorer Edition” potrebbe essere il primo visore in stile Apple Vision Pro realizzato da un marchio di smartphone di grande diffusione. L’obiettivo dichiarato, secondo tale fonte, è offrire un’esperienza immersiva e intuitiva. La quale potrebbe essere in grado di competere direttamente con quella dell’azienda di Cupertino.

Con tali premesse, Vivo sembra pronta ad entrare in competizione diretta con i nomi più forti del settore. Il tutto portando sul mercato della realtà mista un prodotto che punta a combinare eleganza, comfort e un’esperienza visiva di alto livello. Non resta che attendere l’arrivo delle prossime dichiarazioni ufficiali da parte di Vivo.