Vivo X200 Ultra

Il Vivo X200 Ultra, presentato lo scorso aprile, conferma la sua vocazione fotografica ottenendo un risultato di rilievo nella classifica DxOMark. Con un punteggio complessivo di 167, il flagship di Vivo si colloca al secondo posto tra i migliori camera phone al mondo, a soli due punti dal leader attuale, Oppo Find X8 Ultra.

Un podio prestigioso

La valutazione di DxOMark, che si basa su test approfonditi di qualità d’immagine e prestazioni video, assegna al Vivo X200 Ultra 173 punti nella fotografia e 156 nei video. Questo risultato consente al dispositivo di superare rivali di alto profilo come Huawei Pura 70 Ultra, terzo in classifica, iPhone 16 Pro Max (quarto posto) e Pixel 9 Pro XL.

La scelta di Vivo di puntare su un comparto fotografico innovativo sembra quindi ripagare, posizionando il dispositivo tra le opzioni più competitive per gli utenti che cercano prestazioni di livello professionale direttamente in tasca.

Uno degli elementi distintivi del Vivo X200 Ultra è il suo obiettivo principale da 35 mm, una soluzione insolita nel settore smartphone. Questa lunghezza focale permette di ottenere un effetto bokeh naturale e armonioso, con una separazione netta e accurata tra soggetto e sfondo, particolarmente apprezzata nei ritratti.

DxOMark evidenzia però una piccola limitazione: la profondità di campo ridotta, che può influire sulla nitidezza delle foto di gruppo, dove più soggetti si trovano su piani diversi. Nonostante questo, la resa complessiva delle immagini resta di altissimo livello, soprattutto in scenari ben illuminati.

Il modulo periscopico da 200 MP è un altro punto di forza, capace di offrire zoom ottico fino a 10x con risultati eccellenti in condizioni di luce diurna. Anche con zoom elevati e in ambienti con luminosità moderata, le immagini mantengono contrasto, definizione e colori fedeli. Questo tipo di prestazioni rende il Vivo X200 Ultra un alleato ideale per chi ama catturare dettagli lontani senza compromettere la qualità dell’immagine.

La fotocamera ultra-grandangolare del Vivo X200 Ultra è considerata tra le migliori sul mercato. Le immagini risultano nitide, prive di distorsioni marcate e mantengono una buona fedeltà cromatica anche ai bordi dell’inquadratura. Le prestazioni restano solide anche in condizioni di luce scarsa: il sensore principale garantisce foto pulite e ben bilanciate, mentre le ottiche ultra-grandangolare e teleobiettivo, pur non raggiungendo lo stesso livello, offrono risultati più che soddisfacenti.

Sul fronte video, il Vivo X200 Ultra mostra grande attenzione alla gestione di esposizione e messa a fuoco, con transizioni fluide e reattive. La registrazione arriva fino al 4K a 120 fps, garantendo un’ampia flessibilità per chi desidera contenuti ad alta definizione e con frame rate elevato. La resa cromatica resta naturale e vivace in qualsiasi condizione di luce, mentre la stabilizzazione elettronica e ottica lavora in sinergia per mantenere le riprese fluide. DxOMark segnala solo una leggera oscillazione residua durante la camminata, ma nel complesso il sistema di stabilizzazione è tra i più efficaci.