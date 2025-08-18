iPhone 17: ci sono 5 novità per la fotocamera in arrivo, eccole

NewsTelefonia

Un salto di qualità per la fotocamera frontale ma non solo, Apple prepara la linea iPhone 17 con molta cura nel comparto fotografico.

Il nuovo capitolo di Apple si sta per aprire con il lancio degli iPhone 17, ai quali dovrebbero arrivare il prossimo 9 settembre. Nel frattempo gli utenti si chiedono quali saranno i miglioramenti e durante le ultime ore qualche notizia in più sarebbe emersa in merito a ciò che riguarderà il comparto fotografico.

iPhone 17 raddoppia: la fotocamera frontale passa da 12 a 24 megapixel

Il sensore per i selfie è pronto a migliorare nettamente, cosa che non avveniva dall’ormai lontano 2019. Apple avrebbe pensato a ben 24 MP, il doppio rispetto agli attuali 12. Un passo avanti che renderà le videochiamate più nitide e gli autoscatti più ricchi di dettagli. La maggiore risoluzione permetterà anche di ritagliare o riquadrare le foto senza compromettere troppo la qualità, un vantaggio concreto per chi modifica spesso le immagini.

Teleobiettivo potenziato sui modelli Pro

Le varianti Pro e Pro Max dovrebbero accogliere un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico fino a 5x, affiancato alle altre due fotocamere da 48 MP. Un pacchetto che promette scatti a lunga distanza più definiti e maggiore libertà creativa, sia in fase di ripresa che in post-produzione.

Registrazione doppia fronte-retro

Tra le funzioni più attese c’è la possibilità di registrare contemporaneamente con la fotocamera anteriore e quella posteriore. Non è una novità assoluta nel panorama smartphone, ma potrebbe rivelarsi preziosa per vlogger e content creator che vogliono riprendere se stessi e la scena davanti a loro nello stesso video.

Video in 8K per i top di gamma

Solo i modelli Pro potrebbero spingersi fino alla registrazione in 8K, superando l’attuale limite dei 4K. Una scelta che sfrutterebbe i sensori da 48 MP e la maggiore potenza di elaborazione, offrendo riprese estremamente dettagliate e più margine di lavoro in fase di montaggio.

Modulo fotocamera ridisegnato

Il design dei modelli Pro dovrebbe cambiare in modo evidente: il nuovo modulo, più ampio, quasi a tutta larghezza, ospiterebbe il teleobiettivo periscopico e un sensore principale di dimensioni maggiori. Una soluzione che ottimizzerebbe anche la disposizione interna e la gestione del calore.

Se confermate, queste novità segnerebbero un salto importante per la gamma iPhone 17, combinando qualità d’immagine, versatilità e un’estetica rinnovata.

