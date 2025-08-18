iPhone 17: ci sono 5 novità per la fotocamera in arrivo, eccole

Il nuovo capitolo di Apple si sta per aprire con il lancio degli iPhone 17, ai quali dovrebbero arrivare il prossimo 9 settembre. Nel frattempo gli utenti si chiedono quali saranno i miglioramenti e durante le ultime ore qualche notizia in più sarebbe emersa in merito a ciò che riguarderà il comparto fotografico.

iPhone 17 raddoppia: la fotocamera frontale passa da 12 a 24 megapixel

Il sensore per i selfie è pronto a migliorare nettamente, cosa che non avveniva dall’ormai lontano 2019. Apple avrebbe pensato a ben 24 MP, il doppio rispetto agli attuali 12. Un passo avanti che renderà le videochiamate più nitide e gli autoscatti più ricchi di dettagli. La maggiore risoluzione permetterà anche di ritagliare o riquadrare le foto senza compromettere troppo la qualità, un vantaggio concreto per chi modifica spesso le immagini.

Teleobiettivo potenziato sui modelli Pro

Le varianti Pro e Pro Max dovrebbero accogliere un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico fino a 5x, affiancato alle altre due fotocamere da 48 MP. Un pacchetto che promette scatti a lunga distanza più definiti e maggiore libertà creativa, sia in fase di ripresa che in post-produzione.

Registrazione doppia fronte-retro

Tra le funzioni più attese c’è la possibilità di registrare contemporaneamente con la fotocamera anteriore e quella posteriore. Non è una novità assoluta nel panorama smartphone, ma potrebbe rivelarsi preziosa per vlogger e content creator che vogliono riprendere se stessi e la scena davanti a loro nello stesso video.

Video in 8K per i top di gamma

Solo i modelli Pro potrebbero spingersi fino alla registrazione in 8K, superando l’attuale limite dei 4K. Una scelta che sfrutterebbe i sensori da 48 MP e la maggiore potenza di elaborazione, offrendo riprese estremamente dettagliate e più margine di lavoro in fase di montaggio.

Modulo fotocamera ridisegnato

Il design dei modelli Pro dovrebbe cambiare in modo evidente: il nuovo modulo, più ampio, quasi a tutta larghezza, ospiterebbe il teleobiettivo periscopico e un sensore principale di dimensioni maggiori. Una soluzione che ottimizzerebbe anche la disposizione interna e la gestione del calore.

Se confermate, queste novità segnerebbero un salto importante per la gamma iPhone 17, combinando qualità d’immagine, versatilità e un’estetica rinnovata.