Samsung: scovata una funzione di testo via satellite?

L’ultima analisi del codice di Samsung Messaggi, nella sua versione 16.1.02.2, ha svelato un dettaglio destinato a cambiare la percezione dell’app. Sembra, infatti, che l’azienda sudcoreana sta lavorando a una funzione di messaggistica d’emergenza via satellite. Nel dettaglio, tra le righe del codice, è apparso il riferimento a un “Satellite Mode”, un indizio chiaro sul funzionamento del sistema. Solo SMS, niente RCS e nessuna possibilità di inviare immagini o video. Una scelta mirata, che privilegia l’essenzialità e la certezza della consegna in assenza di rete mobile.

Samsung: ecco i dettagli della nuova opzione per i messaggi via satellite

Non è la prima volta che l’azienda decide di investire nella sua applicazione di messaggistica. Negli anni, l’app è stata spesso arricchita e rinnovata. Prima è stata avviata la reintroduzione del supporto RCS dopo una breve assenza, poi si è passati a funzioni pensate per rendere la comunicazione più completa, come la condivisione della posizione in tempo reale. O anche promemoria per i compleanni e le reazioni con emoji e sticker. Inoltre, l’azienda ha provveduto anche all’integrazione con Now Brief. Tutti elementi che fanno pensare a un obiettivo preciso: riportare Samsung Messaggi al centro dell’esperienza utente sui Galaxy. In tale scenario, un servizio satellitare integrato potrebbe diventare un elemento distintivo, rafforzando l’identità dell’app.

Non ci sono ancora date ufficiali per il lancio della funzione via satellite. A tal proposito, è probabile che i primi a beneficiarne saranno i possessori di modelli di fascia alta, come spesso accade per le novità tecnologiche. Quando arriverà, il servizio potrebbe rivelarsi prezioso, permettendo di inviare un SMS in qualsiasi situazione. Considerando tale impostazione, è evidente che Samsung sembra muoversi su due binari paralleli. L’azienda intende preservare e potenziare la propria app di messaggistica e allo stesso tempo punta ad introdurre tecnologie capaci di garantire comunicazioni affidabili anche quando le reti tradizionali falliscono.