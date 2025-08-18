NASA e Google sviluppano medico AI per astronauti verso Marte

Non serve andare nello spazio per capire quanto sia difficile occuparsi della propria salute quando non si ha un medico a portata di mano… ma se pensiamo agli astronauti, la questione diventa un vero rompicapo. Sulla Stazione Spaziale Internazionale le cose sono ancora “facili”: si parla in tempo reale con la Terra, arrivano rifornimenti, e in caso di urgenza il rientro è questione di ore. Ma le missioni future verso la Luna o, ancora più lontano, verso Marte? Lì niente chiamate istantanee a Houston, niente corrieri spaziali di farmaci, e di tornare indietro in fretta non se ne parla proprio.

Verso Marte con un medico virtuale: la NASA testa l’assistente AI

Ecco perché la NASA, insieme a Google, sta lavorando su qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza ma che presto potrebbe diventare routine: un assistente medico digitale basato su intelligenza artificiale, chiamato Crew Medical Officer Digital Assistant, o per gli amici CMO-DA. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: dare agli astronauti un “medico virtuale” capace di ascoltare sintomi, analizzare dati e persino guardare foto di ferite o anomalie, per poi guidarli passo passo verso diagnosi e cure.

Il segreto sta nella piattaforma Vertex AI di Google Cloud, che permette a questo assistente di capire il linguaggio naturale, leggere referti e interpretare immagini. Nei primi test, tre scenari medici simulati — infortunio alla caviglia, dolore al fianco e otite — hanno mostrato risultati niente male: fino all’88% di accuratezza diagnostica. Non perfetto, certo, ma considerando che parliamo di una tecnologia agli inizi, è già parecchio promettente.

E la cosa interessante è che tutto questo non riguarda solo lo spazio. Perché un sistema così, se adattato, potrebbe fare la differenza anche qui sulla Terra: in zone isolate, durante disastri naturali, o in quelle situazioni in cui arrivare in ospedale non è immediato. Certo, per ora non c’è un piano ufficiale per un uso clinico terrestre, ma sappiamo bene che molte tecnologie nate per lo spazio hanno trovato applicazioni quotidiane che nessuno si aspettava.

Insomma, il CMO-DA è ancora in addestramento, ma se tutto va come sperano alla NASA e a Google, un giorno potremmo ringraziare le missioni verso Marte per aver reso più sicura la vita… anche senza mai aver lasciato il pianeta.