ho Mobile, offerte vantaggiose anche in 5G

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco fatto ritornare a disposizione degli utenti la sua super offerta a basso costo ho. 5,99 100 GB. Tuttavia, l’operatore sta proponendo sul proprio sito web l’attivazione di tante altre offerte mobile di rilievo. Tra queste, ci sono anche proposte che includono la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, tante offerte mobile strepitose anche con supporto alla navigazione in 5G

Gli utenti potranno passare all’operatore telefonico virtuale ho Mobile attivando una delle sue fantastiche proposte. Come già accennato in apertura, l’operatore sta inoltre proponendo alcune offerte che garantiscono il supporto alla navigazione con le reti di quinta generazione. Una di queste è l’offerta mobile denominata ho. 9,99 200 GB 5G.

Come suggerito anche dal suo nome, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti 5G. Come da tradizione di ho Mobile, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo è di soli 9,99 euro al mese.

L’operatore sta proponendo gratuitamente il costo per la scheda sim. Sarà tuttavia previsto un costo di attivazione di 2,99 euro per i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. È previsto un costo di attivazione anche per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero. Quest’ultimo però avrà un importo variabile in base all’operatore di provenienza, partendo sempre da 2,99 euro al mese.

L’operatore virtuale sta poi continuando a proporre la sua super offerta mobile a basso costo. Ci stiamo riferendo all’offerta ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima include infatti fino a ben 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di appena 5,99 euro al mese.