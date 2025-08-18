Truffa con soldi scomparsi dal conto: la colpa è di questo messaggio pericolo

Le truffe girano in maniera rapidissima e riescono arrivare fin dall’altra parte del mondo in pochissimo tempo. Nel caso in cui qualcuno non dovesse essersene accorto, anche questa volta una truffa è riuscita a prendere il sopravvento tramite e-mail fregando tantissimi utenti. Il testo è disponibile nel prossimo paragrafo e serve proprio a far capire agli utenti com’è che agisce un inganno di questo genere, è in grado anche di entrare nei conti correnti e di rubare anche i dati personali. Prestate dunque molta attenzione perché è molto pericoloso.

La truffa che gira in questi giorni ha fregato tante persone, ecco il messaggio

In basso gli utenti possono trovare quello che è un messaggio a tutti gli effetti truffaldino. Il primo indizio potrebbe arrivare dal tipo di scrittura totalmente sgrammaticata e soprattutto senza alcun senso in alcuni frangenti. L’obiettivo è quello di far credere a qualcuno che potrà contattare quell’indirizzo e-mail per avere delle foto di una bella donna, la quale però non è altro che un’invenzione dei truffatori.

State quindi attenti a questo testo che abbiamo deciso di incollare qui proprio per rendervi partecipi del problema:

“Sono innamorato perché qualcuno sexy da morire mi ha chiesto di mandargli delle foto mie personali in modo che possano piacergli.

Ho trovato un posto privato, mi sono posizionato bene davanti allo specchio e ho scattato delle foto davvero bellissime che non potranno che piacergli. Le ho pubblicate con la didascalia “svelto e bello”.

Hanno detto che gli piaceva e hanno chiesto di vedere la mia faccia, quindi naturalmente ho accettato.

Sono molto eccitato e voglio fare tante cose, sì, mi hai capito bene.

E lascio qui il profilo dove mi scrivono per gli appuntamenti virtuali: Briella-loves

Inviami un messaggio e faremo una diretta veloce e piacevole.

Sono innamorato come un la tua prima fidanzatina.“