TIM affonda Iliad con le nuove offerte fino a 300GB: il 5G è gratis per sempre

È anche questa volta TIM a dominare in tutta Italia con le sue offerte, il provider mette a tacere tutte le critiche a suon di giga

scritto da Felice Galluccio
Le offerte dei gestori più importanti sono sempre quelle più prese in esame dagli utenti, esattamente come nel caso TIM. Provider italiano è riuscito infatti a mettersi in mostra ancora una volta con un catalogo fatto di quantità e qualità, ma anche di convenienza visti i prezzi lanciati.

Tariffe dedicate a chi cambia operatore: ecco cosa offre TIM ad agosto

Tra le proposte più interessanti c’è TIM Power Supreme, pensata per chi proviene da Iliad e da diversi operatori virtuali, tra cui Fastweb e PosteMobile. Il canone mensile di 7,99 € comprende 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Un equilibrio tra prezzo e dotazione che mira ad attrarre chi vuole passare a TIM senza rinunciare a un’ampia connessione dati.

Per chi arriva dalle stesse categorie di operatori ma desidera ancora più dati, c’è TIM Power Special New. Con 9,99 € al mese offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

La TIM Power Iron, invece, è l’opzione più economica: 6,99 € al mese per 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS. È dedicata a chi proviene da Iliad e da una lunga lista di operatori virtuali, come Tiscali e CoopVoce, oltre ai già citati Fastweb e PosteMobile.

Offerta per chi arriva da WindTre e Very Mobile in TIM

A 9,99 € al mese, TIM Power Special Pro offre 100 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, ma è riservata esclusivamente a chi lascia WindTre o Very Mobile.

Una proposta dedicata ai più giovani

Chi ha meno di 30 anni può attivare TIM Young a 9,99 € al mese. Include 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS, posizionandosi come una soluzione pensata per un pubblico giovane e costantemente connesso.

Con questa gamma di offerte, TIM punta a soddisfare esigenze diverse, mantenendo un approccio mirato: prezzi calibrati, pacchetti dati generosi e accesso alla rete 5G per garantire connessioni veloci e stabili in ogni situazione.

