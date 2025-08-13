ho. Mobile regala il 5G gratis con 200GB ogni mese: la nuova promo di agosto

ho. Mobile propone una nuova soluzione che combina tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso nel tempo, con diverse modalità di attivazione per andare incontro alle esigenze di ogni utente. La tariffa mensile è di 9,99 €, valida per sempre, e comprende un pacchetto completo per chi vuole navigare senza pensieri.

Dettagli dell’offerta più amata sul web, quella di ho. Mobile

La nuova proposta di ho. Mobile mette a disposizione 200 giga per navigare in 5G, minuti illimitati verso tutti i gestori e SMS illimitati. Nel canone sono inclusi anche servizi come l’assistenza diretta tramite WhatsApp, che permette di ricevere supporto in maniera rapida e pratica.

Il costo di attivazione è a partire da 2,99 € una tantum, variabile in base all’operatore di provenienza in caso di portabilità del numero. Per chi attiva un nuovo numero, la cifra è sempre di 2,99 €. La SIM è gratuita in entrambi i casi, ma è necessaria una prima ricarica di 10 € per coprire il costo della promo, portando così la spesa iniziale a 12,99 €.

Chi sceglie la eSIM paga invece 1,99 €, con il vantaggio di un’attivazione quasi immediata, evitando l’attesa per la consegna della SIM fisica.

Tre modalità di attivazione per gli utenti

L’offerta può essere attivata in tre modi:

Pagamento online con consegna della SIM a casa e attivazione in app (anche tramite SPID), in edicola o in tabaccheria;

Ritiro e attivazione diretta in edicola, con pagamento in contanti o carta;

Pagamento online e attivazione immediata tramite eSIM, per chi vuole iniziare a utilizzare l’offerta in pochi minuti.

Prezzo bloccato e 5G incluso

Con un canone fisso e senza costi nascosti, questa proposta di ho. Mobile si rivolge a chi cerca molti giga in 5G e un servizio trasparente, con la libertà di scegliere la modalità di attivazione più comoda. La combinazione di prezzo competitivo, pacchetto dati abbondante e flessibilità nelle opzioni di sottoscrizione la rende una delle alternative più interessanti sul mercato mobile attuale.