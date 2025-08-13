OpenAI vince il duello scacchistico contro Grok di Elon Musk

Questa volta, nel duello tra intelligenze artificiali, è stato OpenAI a spuntarla su Grok, l’IA di Elon Musk. Non si trattava di una partita qualsiasi, ma di un torneo di scacchi davvero speciale, dove i protagonisti non erano supercomputer progettati esclusivamente per il gioco, ma modelli linguistici “di tutti i giorni”: quelli che usiamo per conversare, scrivere o risolvere problemi complessi. Eppure, messi davanti a una scacchiera, questi cervelloni digitali hanno mostrato un’aggressività e un’acume davvero sorprendenti.

OpenAI domina Grok nel torneo di scacchi tra IA conversazionali

Gli scacchi hanno da sempre un legame speciale con l’evoluzione delle intelligenze artificiali. Pensate a DeepMind, che con il Go e gli scacchi ha segnato tappe importanti, dimostrando cosa si può ottenere unendo algoritmi potenti e strategia raffinata. Stavolta, il vero protagonista è stato o3, il modello di OpenAI, che non ha perso neanche una partita. Grok, invece, che fino alle semifinali sembrava quasi imbattibile, ha inciampato proprio quando serviva di più, commettendo errori che, a un occhio umano esperto, risultavano quasi incredibili.

Hikaru Nakamura, grande maestro e commentatore d’eccezione, non ha nascosto il suo stupore durante la diretta: alcune mosse di Grok nella finale erano semplicemente “incomprensibili”. Al contrario, o3 ha giocato con calma e precisione chirurgica, sfruttando ogni singolo errore del rivale senza lasciare spazi di replica.

Elon Musk, da sempre molto schietto sulle sue ambizioni con Grok, ha provato a smorzare i toni sui social, spiegando che xAI non aveva puntato seriamente sugli scacchi, e che le vittorie precedenti erano solo un effetto collaterale. Sarà, ma il fatto che OpenAI abbia dominato il torneo sottolinea la sua supremazia tecnica, soprattutto alla luce del recente lancio di GPT-5, il loro modello più avanzato. Per Musk, che in questi giorni non perde occasione di punzecchiare ChatGPT su X, questa sconfitta è stata un colpo non da poco.

Insomma, gli scacchi restano un terreno ideale per mettere alla prova le AI, e per ora OpenAI ha dimostrato di saper giocare davvero bene. Questo torneo ci ricorda quanto la competizione tra intelligenze artificiali sia viva e appassionante, e quanto siamo ancora solo all’inizio di una sfida che potrebbe cambiare davvero tanto.