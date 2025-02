Grok arriva anche su Android: ecco l’AI di Elon Musk

Dopo il debutto su iOS, l’intelligenza artificiale Grok, sviluppata da xAI, si prepara a raggiungere anche gli utenti Android. Per chi non se ne fosse accorto, l’applicazione è già presente all’interno del Play Store di Google, anche se per il momento non si può ancora scaricare. download. Gli utenti però possono già pre-registrarsi, così da ricevere automaticamente l’app non appena verrà rilasciata nel proprio paese.

Grok su Android: come funzionerà

L’app di Grok offrirà un’esperienza d’uso gratuita, senza la necessità di effettuare il login. Chi vorrà personalizzare l’esperienza o collegare il chatbot al proprio account X avrà comunque la possibilità di accedere con le proprie credenziali.

Come nella versione per iPhone e iPad, Grok metterà a disposizione:

Risposte testuali basate sull’AI ;

; Generazione di immagini ;

; Informazioni in tempo reale grazie all’integrazione con la piattaforma X.

Il motore che alimenta l’assistente è il modello Grok 2, lo stesso già disponibile sia nella versione web gratuita che in quella premium.

La sfida con gli altri AI chatbot

L’espansione di Grok con app autonome per iOS e Android rappresenta una mossa strategica per competere più direttamente con ChatGPT, Gemini di Google e Claude di Anthropic.

Ogni chatbot ha caratteristiche peculiari che lo rendono adatto a diversi tipi di utilizzo:

Grok si distingue per un approccio più ironico e giocoso nelle risposte, mantenendo uno stile irriverente che lo differenzia dagli altri assistenti AI;

si distingue per un approccio nelle risposte, mantenendo uno stile irriverente che lo differenzia dagli altri assistenti AI; Claude si presenta come un chatbot più professionale e preciso , pensato per un pubblico business e per la gestione di informazioni strutturate;

si presenta come un chatbot più , pensato per un pubblico business e per la gestione di informazioni strutturate; Gemini punta su un forte orientamento al commercio e all’analisi dei dati , anche se tende ad evitare argomenti sensibili;

punta su un , anche se tende ad evitare argomenti sensibili; ChatGPT è invece noto per la sua versatilità, riuscendo ad adattarsi a diverse esigenze e contesti.

L’arrivo di Grok su Android rappresenta un ulteriore passo nella corsa all’intelligenza artificiale conversazionale, un settore in continua evoluzione dove la competizione si fa sempre più serrata.