Galaxy Tab: svelate tutte le specifiche e i prezzi europei

Quando un leak è così consistente da sembrare quasi una scheda tecnica ufficiale, la curiosità degli appassionati sale alle stelle. È esattamente ciò che sta accadendo con la prossima generazione di tablet Samsung. Si tratta dei nuovi Galaxy Tab S11, S11 Ultra e S10 Lite. Dati tecnici, varianti cromatiche, prezzi europei e persino una probabile data di lancio sono già di dominio pubblico. Al punto che il debutto ufficiale rischia di avere poche sorprese. Le indiscrezioni parlano di tre modelli distinti, pensati per soddisfare esigenze diverse. Anche se legati da un linguaggio estetico comune. Linee sottili, materiali di fascia alta e un’attenzione alla maneggevolezza fanno, infatti, da filo conduttore.

Samsung: sappiamo già tutto sui nuovi Galaxy Tab?

Le dimensioni dello schermo diventano il primo grande elemento di distinzione. Nel dettaglio, infatti, l’S11 presenta un AMOLED da 11 pollici a 2.560×1.600 pixel. L’S11 Ultra, invece, ha un 14,6 pollici AMOLED a 2.960×1.848 pixel. Infine, l’S10 Lite offre un LCD da 10,9 pollici e risoluzione di 2.112×1.320 pixel.

E non è tutto. La differenza più netta si troverà sotto la scocca. L’S11 e l’S11 Ultra condivideranno il potente MediaTek Dimensity 9400. Mentre il modello Lite si affiderà all’Exynos 1380 di casa Samsung. La memoria partirà da 12 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’S11. Spingendosi fino a 16 GB e 1 TB per l’Ultra. Il Lite offrirà invece combinazioni da 6 o 8 GB di RAM con 128 o 256 GB di archiviazione.

Anche il comparto fotografico avrà un’impostazione differenziata. Si parla di 13 MP sul retro e 12 MP sul fronte per S11 e S11 Ultra. E si passa a 8 MP e 5 MP per il Lite. L’audio seguirà lo stesso schema, con quattro speaker nei due modelli di punta e due nel Lite. Riguardo l’autonomia, le batterie spazieranno dagli 8.400 mAh dell’S11 agli 11.600 mAh dell’Ultra. Entrambi con ricarica a 45W. Mentre si parla di 8.000 mAh con ricarica a 25W per il modello Lite.

In tutti e tre, la S Pen sarà inclusa nella confezione, e non mancherà un refresh rate elevato per rendere fluida ogni interazione. Le connessioni wireless saranno selettive: Wi-Fi 6E per S11, Wi-Fi 7 per Ultra, Wi-Fi 6 per Lite. Con supporto 5G opzionale per tutti. Sul fronte estetico, i modelli S11 e S11 Ultra si presenteranno in grigio e argento. Mentre il Lite presenterà anche la variante rosso.

Riguardo alla data di rilascio, si ipotizza il 4 settembre come probabile presentazione ufficiale. I listini attesi vanno dai 399 euro per il Lite base ai 1.759 euro per l’Ultra top di gamma. Delineando così una gamma di dispositivi che gioca su più fasce di prezzo. Con l’obiettivo di accontentare un numero maggiore di utenti.