AliExpress senza limiti con lo sconto sul Redmi Note 14: prezzo crollato oggi

Uno degli smartphone dal migliore rapporto qualità/prezzo è sicuramente Redmi Note 14, device che viene a costare oggi molto meno di quanto avreste mai immaginato, proprio perché AliExpress ha deciso di applicare una fortissima riduzione sul suo valore iniziale, facilitando la vita di tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Il prodotto in questione è estremamente recente, proprio perché è stato lanciato sul mercato agli inizi del 2025, raggiunge dimensioni di 163,25 x 76,55 x 8,16 millimetri di spessore e peso di 196 grammi. Il suo processore è il MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, al suo fianco è stata posizionata la GPU Mali-G57 MC2, con anche 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può raggiungere un massimo di 256GB (espandibile comunque con una microSD fino ad un massimo di 1TB).

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED con refresh rate a 120Hz, passando anche per risoluzione di 1080 x 2400 pixel, esteso dalla presenza di una densità di 395 ppi. La protezione Gorilla Glass 5 previene da qualsiasi urto o graffio, sebbene comunque lo smartphone non sia rugged o pensato per utilizzi particolari.

AliExpress, l’offerta migliore è attiva oggi

Il Redmi Note 14 è disponibile su AliExpress ad un prezzo estremamente scontato in confronto ai suoi 273,70 euro di listino, almeno per la variante di cui vi stiamo parlando. La spesa finale che l’utente deve sostenere, a questo link, corrisponde esattamente a 168 euro.

Come più volte vi abbiamo anticipato anche in precedenti articoli, la spedizione di praticamente tutti i prodotti in vendita su AliExpress avviene dall’interno dell’Unione Europea, di conseguenza è prevista la consegna a domicilio gratuita, entro pochi giorni dal completamento dell’ordine. Oltre a ciò, ricordiamo che non sono previsti dazi doganali di alcun tipo, così da rendere la vita molto più semplice a tutti gli acquirenti.