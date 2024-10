MediaTek ha presentato al mondo il nuovissimo chipset Dimensity 9400. Il System-on-Chip è pensato per garantire le performance dei vari device di fascia alta su cui verrà equipaggiato. Realizzato da TSMC con un processo produttivo a 3nm, sono già molti gli smartphone Android annunciati su cui sarà possibile trovarlo.

Il chipmaker ha confermato di aver apportato diversi miglioramenti su tutti i principali aspetti del SoC. Durante la presentazione, i portavoce di MediaTek hanno sottolineato cambiamenti significativi per quanto riguarda la CPU e la GPU, con ripercussioni positive sull’utilizzo quotidiano ma non solo.

Stando a quanto emerso, il Dimensity 9400 sarà un chipset in grado di sfruttare appieno le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale e offrire prestazioni elevate nel gaming. Per questo, ci aspettiamo che il chipset sarà impiegato su una vasta gamma di dispositivi diversi.

Il chipset Dimensity 9400 è ufficiale, scopriamo gli smartphone che per primi utilizzeranno il SoC top di gamma di MediaTek

Come già confermato, il MediaTek Dimensity 9400 sarà il protagonista sulla serie Vivo X200. I device di questa famiglia saranno i primi ad arrivare sul mercato con il SoC. In totale saranno quattro device, tra cui la versione base, la Pro, la Pro Mini e la Pro Satellite. I primi riscontri su AnTuTu indicano che il chipset sarà in grado di raggiungere i tre milioni di punti, un traguardo mai raggiunto prima per i device Android.

Inoltre, il SoC sarà presente anche sulla famiglia Oppo Find X8, la cui presentazione è attesa il prossimo 25 ottobre. Le indiscrezioni indicano che il chipset sarà utilizzato anche da Samsung per i Galaxy S25 e Galaxy S25+, ma restiamo in attesa di conferme. Infine, anche IQOO Neo 10 Pro e il successore del Redmi K70 Ultra potranno contare sulla soluzione MediaTek.

Non resta che attendere maggiori dettagli su questo chipset e sulle prestazioni che sarà in grado di raggiungere con questi attesissimi dispositivi.