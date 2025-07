Samsung: torna la S Pen sui prossimi pieghevoli?

La nuova generazione di pieghevoli di Samsung è appena arrivata sul mercato con il Galaxy Z Fold 7. Eppure, come spesso accade in tale settore, l’attenzione è già rivolta a ciò che verrà dopo. Il Galaxy Z Fold 8, infatti, sta iniziando a farsi largo nel panorama delle indiscrezioni, portando con sé promesse e interrogativi. Il Fold 7 ha mostrato chiaramente la direzione intrapresa da Samsung. Ovvero costruire dispositivi sempre più sottili e raffinati. Per raggiungere tale risultato, però, l’azienda ha dovuto prendere decisioni non sempre apprezzate. Come, ad esempio, la rimozione del digitalizzatore EMR. Componente che consente l’interazione con la S Pen. La situazione però potrebbe presto cambiare.

Samsung: nuovi cambiamenti in vista con il Galaxy Z Fold 8?

Le prime voci provenienti dalla stampa coreana suggeriscono che il supporto alla S Pen potrebbe fare il suo ritorno. Proprio sul Galaxy Z Fold 8. A rendere plausibile tale ipotesi è il coinvolgimento di HiDeep. Si tratta di un’azienda specializzata con cui Samsung starebbe lavorando a una nuova soluzione tecnologica. L’idea non è solo quella di reintrodurre il digitalizzatore, ma di ripensarlo. Magari eliminandolo del tutto attraverso tecnologie capacitive alternative e una S Pen più sottile, pensata per integrarsi in un form factor sempre più compatto.

E non è tutto. La strategia di Samsung sembra guardare essere indirizzata anche su un altro elemento: i materiali. Per superare i limiti imposti dal titanio l’azienda starebbe valutando il ritorno a una scocca in plastica rinforzata con fibra di carbonio. Mentre il titanio garantisce una struttura solida e snella, presenta due svantaggi. Ovvero interferisce con la tecnologia EMR e dipende da forniture che risentono di delicati equilibri geopolitici. Il CFRP, al contrario, non solo è compatibile con l’uso dello stilo, ma potrebbe rappresentare una scelta più sostenibile e meno vincolata da fattori esterni. Se tali anticipazioni troveranno conferma, il Galaxy Z Fold 8 non sarà soltanto un aggiornamento estetico o incrementale. Potrebbe diventare il simbolo di un nuovo equilibrio per Samsung tra design sottile e funzionalità avanzate.