NewsOfferteVolantini

Unieuro SPECIALI OFFERTE HP: il meglio del brand a prezzi irrisori

Scopri tutte le promozioni HP nel volantino Unieuro valido fino al 20 agosto con prodotti imperdibili e prezzi strabilianti

scritto da Rossella Vitale
Unieuro SPECIALI OFFERTE HP: il meglio del brand a prezzi irrisori

Unieuro ha trasformato questa fantasia in realtà con il suo volantino speciale HP valido fino al 20 agosto! Non è il solito volantino pieno di numeri e codici: qui ogni offerta è una piccola festa tecnologica pronta a sorprenderti. I notebook non sono solo strumenti, ma veri compagni di avventura, pronti a sfidare ogni gioco o progetto creativo. I desktop diventano postazioni da sogno e i monitor sembrano portali verso mondi incredibili. Anche gli accessori più semplici come mouse e stampanti hanno il loro momento di gloria. Con Unieuro, il setup ideale non è più un’idea lontana, ma qualcosa che puoi toccare, provare e portare a casa senza rimpianti. Ti sembrerà quasi di sentire il brivido della nuova tecnologia scorrere tra le dita, mentre scegli tra le offerte più folli e convenienti del momento. Preparati, perché il tuo angolo tech sta per diventare il protagonista delle tue giornate, tra prestazioni, stile e prezzi da urlo!

Segui su Telegram Tecnofferte [qui per vedere] e Codiciscontotech [entra qua] e lascia che ogni giorno diventi un viaggio tra affari incredibili targati Amazon con codici sconto iper speciali. Ogni acquisto è favoloso. Iscriviti subito e vivi il vero significato del risparmio!

Offerte HP da Unieuro: il top del top

Per iniziare, se vuoi qualcosa di compatto e potente, l’HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen è tuo a 549,90 euro, mentre chi punta al gaming estremo non può lasciarsi sfuggire l’HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™, disponibile soltanto grazie alla follia di Unieuro a 999 euro. I notebook più accessibili comprendono l’HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen a 399,90 euro e l’HP 15-fd0068nl con processore Intel® Core ora con Unieuro a 499,90 euro.

Per chi desidera un desktop pronto a tutto, l’HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD costa esclusivamente ne volantino Unieuro 599,90 euro, mentre l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD ti permette di vedere ogni dettaglio a 99,90 euro. La produttività decolla con la HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro, completata dall’HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 a 29,99 euro. Vai da Unieuro e datti da fare con lo shopping!

unieuro promo HP
Screenshot
unieuro promo HP
unieuro promo HP
Screenshot
unieuro promo HP
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.