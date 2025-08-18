WhatsApp, bisogna prestare particolare attenzione all’ultima truffa

WhatsApp negli ultimi tempi deve combattere con una serie di truffe sempre più infime che hanno lo scopo di rubare gli account degli utenti.

L’app verde è in prima linea nella lotta contro i cyber criminali, tanto che negli ultimi mesi ha bloccato milioni di account ritenuti sospetti proprio per tentativi di truffe di questo tipo.

Le truffe che utilizzano WhatsApp come tramite sono diventate un vero e proprio business per i criminali, tanto da insegnarsi costantemente per ricercare nuovi metodi per raggirare le vittime ignare.

La truffa che sta preoccupando gli utenti negli ultimi giorni è davvero difficile da sventrare e dunque bisogna prestare particolare attenzione.

Come avviene il furto dell’account su WhatsApp?

Nelle scorse settimane su WhatsApp sta girando una truffa particolare, in grado di rubare gli account agli utenti.

Il problema nasce dal fatto che questo metodo inizia con un messaggio che arriva da un contatto presente in rubrica. Questo messaggio presenta un testo molto semplice, ovvero la richiesta di condividere un codice di sei cifre che è stato inviato tramite SMS.

Tuttavia, il contatto da cui arriva il messaggio è stato truffato a sua volta, dunque inviando il codice di verifica di WhatsApp non si fa altro che dare la possibilità ai truffatori di attivare il tuo l’account su un altro dispositivo. In questo modo i truffatori ruberanno l’account degli utenti.

Il furto dell’account può creare seri problemi all’utenti, come una grossa perdita di tutte le informazioni personali presenti sulle varie chat e anche la possibilità di perdere del denaro.

Se si dovesse incappare in questa trappola, si potrà riattivare il proprio account reinstallando l’applicazione di WhatsApp e inserendo il nuovo codice a sei cifre che si riceverà via SMS.

Tuttavia sarebbe meglio prevenire questi furti delle precauzioni, come l’attivazione dell’autentificazione a due fattori.