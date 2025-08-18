Google aggiornamento di sistema

Google ha pubblicato il primo bollettino del mese relativo all’aggiornamento di sistema di Google di agosto 2025, aggiornato come di consueto ogni lunedì. Questi aggiornamenti, destinati ai dispositivi con Google Play Services, comprendono correzioni di bug, nuove funzionalità e miglioramenti per diverse categorie di prodotti, tra cui smartphone, tablet, dispositivi con Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.

Aggiornamenti Google Play Services 25.31 (11/08/2025)

La versione 25.31 dei Google Play Services introduce diverse novità:

servizi per gli sviluppatori: arrivano nuove funzionalità per consentire a sviluppatori Google e di terze parti di supportare processi legati a utilità su Auto, smartphone e TV. Sugli smartphone è incluso anche il supporto per processi correlati a Google Maps.

connettività del dispositivo: su Android Auto vengono risolti bug legati ai servizi di connessione

gestione del sistema: aggiornamenti per smartphone e Wear OS migliorano la connettività dei dispositivi; interventi aggiuntivi su Auto, PC, smartphone, TV e Wear rafforzano la privacy.

utilità: sugli smartphone arrivano nuove funzioni per supportare processi legati a utilità.

wallet: correzioni di bug su smartphone e dispositivi Wear. Per gli utenti idonei, su smartphone è disponibile un invito per aggiungere l’account Pix in Google Wallet.

La nuova versione del Google Play Store introduce una modifica alla scheda App sugli smartphone, con un nuovo formato in evidenza posizionato nella parte superiore. Nella versione 25.30 dei Google Play Services, rilasciata il 4 agosto, le novità principali riguardano:

Gestione dell’account: migliorata la procedura di onboarding e accesso per Android Automotive.

Sicurezza e privacy: su smartphone è ora possibile aggiungere una domanda di sicurezza opzionale per il blocco remoto.

Utilità: correzioni di bug su servizi legati a utilità e possibilità di usare la scorciatoia Compilazione automatica Google su Gboard per inserire credenziali e pagamenti più velocemente.

Wallet: su smartphone e Wear OS è ora possibile accedere a abitazioni plurifamiliari direttamente da Google Wallet. Su smartphone, per gli utenti Pix in Brasile, viene aggiunto un suono e una vibrazione al termine di una transazione contactless. Inoltre, l’app Wallet riceve un’esperienza utente più moderna e visivamente espressiva.

Aggiornamenti Google Play Store 47.4 (04/08/2025)

L’aggiornamento 47.4 del Play Store introduce due novità:

Possibilità di guadagnare punti Play dalle missioni usando o riscoprendo giochi già installati.

Nuova modalità di visualizzazione delle recensioni: i riepiloghi sono ora disponibili in forma di paragrafo con chip degli argomenti nella pagina dei dettagli, oltre a un riepilogo per argomento nella sezione “Tutte le recensioni”.

Gli Aggiornamenti di sistema Google vengono distribuiti automaticamente attraverso app e servizi, senza limitazioni a specifiche categorie di dispositivi. L’installazione avviene di norma in background, ma ogni utente può verificarne manualmente la disponibilità seguendo il percorso: Impostazioni > Google > Altro > Aggiornamenti dei servizi di sistema.