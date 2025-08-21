Google Wallet introduce l’importazione automatica di pass e biglietti dalle foto

Google Wallet si prepara a ricevere un aggiornamento che semplificherà ulteriormente la gestione di biglietti e pass digitali. Dopo i primi segnali emersi nel codice dell’app lo scorso anno, l’analisi della versione 25.32.792031365 ha confermato la presenza della nuova funzione “Automatically import passes”, lasciando intendere che il lancio ufficiale sia ormai vicino. L’obiettivo è ridurre al minimo i passaggi richiesti per aggiungere carte d’imbarco, ticket per eventi o altri documenti digitali, rendendo l’esperienza più fluida.

Come funziona la nuova opzione per Google Wallet

La funzione, opzionale e disattivata di default, permette di importare automaticamente pass e biglietti riconosciuti all’interno della galleria del dispositivo. L’attivazione può avvenire in due modi: durante il normale processo di aggiunta manuale, tramite la voce “Everything else” che invita ad abilitare l’opzione, oppure direttamente dal menu impostazioni di Google Wallet, dove è stato introdotto un nuovo interruttore dedicato.

Una volta attiva, l’app chiede il permesso di accedere a foto e video per analizzarli in background alla ricerca di elementi idonei. Quando individua un biglietto o un pass, notifica l’utente e offre la possibilità di rivedere i dettagli, modificare le informazioni e confermare l’aggiunta. Google ha quindi scelto un approccio che lascia sempre il controllo finale all’utente, evitando inserimenti automatici senza approvazione.

Un’evoluzione rispetto alle funzioni attuali del Wallet di Google

Questa novità rappresenta un’evoluzione della funzione introdotta qualche mese fa, che permetteva di aggiungere pass condividendo direttamente un’immagine con l’app. Con l’importazione automatica il processo diventa ancora più rapido, avvicinandosi al concetto di assistente intelligente capace di anticipare le necessità dell’utente.

La funzione non è ancora disponibile per tutti, ma il fatto che sia stata individuata e attivata internamente lascia pensare a un rollout pubblico imminente. Se confermata, andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo di Google Wallet come strumento centrale per la gestione dei contenuti digitali legati alla vita quotidiana.