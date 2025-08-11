Google Play: ecco le novità dell’update di Agosto 2025

Google negli scorsi giorni ha rilasciato l’update del mese di agosto per quanto riguarda Google play, nello specifico l’update è arrivato il 4 agosto 2025 e porta con sé interessanti novità sotto varie aspetti che ovviamente rendono l’esperienza d’uso ancora più fluida e intuitiva, scopriamo insieme che cosa è arrivato.

Numerose introduzioni

L’ultimo update porta la versione alla numero 25. 30 che innanzitutto introduce interessanti novità per quanto riguarda Android Auto, dal momento che arrivano le funzionalità di onboarding e accesso più intuitive, ciò ovviamente pensato per tutti coloro che sfruttano il sistema in auto, insieme a queste ultime arriva anche una funzione di sicurezza aggiornata denominata come Remote Lock, quest’ultima consente di impostare una domanda di sicurezza aggiuntiva in caso di blocco remoto dello smartphone.

Anche alcune funzionalità per l’uso quotidiano sono state migliorate, innanzitutto la tastiera proprietaria di Google riceve finalmente la tanto attesa funzione di riempimento automatico che consente di riempire alcuni campi in maniera rapida e veloce così come anche alcuni campi di pagamento previa autorizzazione biometrica, anche il wallet è stato migliorato dal momento che adesso gode di una interfaccia grafica rivista di accedere menti di sicurezza ad alcuni edifici.

Ovviamente sono stati inseriti altri piccoli miglioramenti sotto vari aspetti che puntano a rendere innanzitutto le prestazioni della piattaforma più fluide e costanti, ma puntano soprattutto a rendere l’esperienza d’uso quanto più facile e rapida possibile, all’interno del Play Store tra l’altro sono state migliorate anche le recensioni che adesso possono essere visualizzate sia in modalità riassunto sia in modalità completa.

E poi non mancano i bug fix che puntano a migliorare complessivamente l’intera funzionalità della piattaforma, ovviamente per la lista di cambiamenti completi vi basta recarvi sul sito ufficiale di Google per capire tutte le introduzioni in ogni minimo dettaglio, nonostante tutto queste sono sicuramente quelle maggiormente degne di nota che puntano a semplificare l’esperienza d’uso di Android, rendendola immediata, intuitiva e veloce.