Files by Google, il file manager ufficiale di Android, si prepara a colmare una lacuna storica. Secondo le ultime analisi sul codice della versione 1.8436.793259964.0-release dell’app, il team di sviluppo starebbe lavorando a un visualizzatore nativo di file di testo (.txt). Una novità che, pur non rivoluzionando l’esperienza complessiva, potrebbe semplificare la gestione dei file per molti utenti, in particolare per chi lavora spesso con documentazione tecnica e file di configurazione.

Files by Google: la situazione attuale

Al momento, quando si tenta di aprire un file .txt con Files by Google, l’applicazione fornisce soltanto le informazioni di base, come dimensione e percorso, senza mostrare il contenuto. Per leggere il file è necessario passare a un’app esterna, come Google Docs o un editor di testo di terze parti. Questa procedura obbliga a interrompere il flusso di lavoro, aprendo un’applicazione separata e, in molti casi, passando per passaggi intermedi non necessari.

La nuova funzionalità individuata permetterà di aprire e visualizzare direttamente i file di testo all’interno di Files by Google, senza ricorrere ad applicazioni esterne. Il visualizzatore sarà semplice e leggero, con la possibilità di selezionare e copiare porzioni di testo, ma senza strumenti di modifica, ricerca o formattazione. Questa scelta progettuale punta alla rapidità: l’obiettivo non è competere con editor avanzati, ma fornire un accesso immediato al contenuto di file testuali. Sarà quindi particolarmente utile per chi deve consultare documentazione tecnica, istruzioni, script o file di configurazione distribuiti in formato .txt.

Per gli utenti più esperti, abituati a lavorare con file di testo leggeri, la novità rappresenterà un risparmio di tempo, eliminando la necessità di installare applicazioni aggiuntive solo per la lettura. Allo stesso tempo, anche chi utilizza lo smartphone o il tablet in maniera più occasionale potrà trarre beneficio da questa integrazione, ad esempio per aprire rapidamente un file ricevuto via email o scaricato dal web. In ambito professionale, la possibilità di aprire un file di configurazione o un log direttamente dal file manager semplificherà operazioni di verifica e diagnosi. Allo stesso modo, per gli studenti o per chi segue corsi online, consultare un documento testuale di riferimento sarà immediato e senza interruzioni.

Files by Google nasce come applicazione leggera e intuitiva, con un’interfaccia semplice e strumenti mirati all’organizzazione, alla ricerca e alla pulizia della memoria. Negli ultimi anni ha visto l’introduzione di nuove funzioni, come il visualizzatore PDF integrato, e l’aggiunta di questo lettore di file di testo conferma l’impegno del team nello ampliare le capacità dell’app senza appesantirne l’utilizzo. La scelta di mantenere il visualizzatore essenziale si inserisce nella filosofia di Files by Google: fornire solo ciò che serve per una consultazione veloce, lasciando a strumenti dedicati compiti più complessi come l’editing o la collaborazione in tempo reale.