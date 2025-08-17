Dongfeng Box debutta in Italia: la citycar elettrica cinese che sfida la Fiat Grande Panda

Il mercato italiano delle piccole auto elettriche si arricchisce con l’arrivo della Dongfeng Box. Di cosa si tratta? Di un modello cinese progettato per la guida cittadina ma con ambizioni da protagonista nel settore B. La vettura, già disponibile all’acquisto, si propone come alternativa diretta a rivali come Citroën e-C3 e la nuova Fiat Grande Panda, puntando su un mix di design moderno, tecnologia e prezzi accessibili.

Dongfeng Box: motori, autonomia, dotazioni e prezzi per il mercato italiano

Basata sulla piattaforma Dongfeng Quantum Architecture S3, misura 4,02m in lunghezza, 1,81 in larghezza e 1,57 in altezza, con un passo di 2,663m. L’ Inter è pensato per poter utilizzare al meglio lo spazio. Il bagagliaio offre infatti 326 litri di capacità, ampliabili a 945 abbassando i sedili posteriori. Il design esterno si distingue per le luci a LED a tutta larghezza, il tetto flottante in tinta a contrasto e le porte senza cornice. All’interno troviamo anche un display per l’ intrattenimento da 12,8”, il piccolo quadro strumenti digitale da 5” e numerosi vani portaoggetti, inclusa una console con cassetto a scomparsa.

La Dongfeng Box è disponibile in due versioni, StyleEdition e PremiumEdition. Entrambe montano un motore da 70kW (95CV) e raggiungono i 140km/h di velocità massima. La Style Edition utilizza una batteria LFP da 32,56kWh per un’autonomia WLTP di 230km, con ricarica AC a 3,3kW e DC fino all’80% in 30 minuti. La Premium monta invece una batteria più capiente, da 43,89kWh. Garantisce infatti un’autonomia WLTP di 310km, ricaricabile in AC fino a 6,6kW e con la stessa velocità in corrente continua.

Già la versione base offre una dotazione ricca. Parliamo di cerchi in acciaio da 17”, fari a LED, climatizzatore con filtro antipolline, ricarica wireless per smartphone, retrocamera e pacchetto ADAS completo. La Premium aggiunge cerchi in lega, retrocamera a 360°, sedili elettrici e impianto audio a 6 altoparlanti. I prezzi partono da 21.500€ per la Style e 25.000€ per la Premium, più 800€ di messa in strada. In promozione, la versione base è proposta a 19.900€. Con i nuovi incentivi auto elettriche 2025, chi rispetta i requisiti ISEE e territoriali potrà ottenere uno sconto fino a 11.000€, riducendo sensibilmente il prezzo finale.