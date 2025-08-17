Android Auto, ecco la novità che salva la vita agli utenti in macchina

Google sta introducendo una modifica al drawer di Android Auto pensata per migliorare la fruibilità e ridurre il tempo necessario a trovare le app durante la guida. Finora, il cassetto delle applicazioni mostrava soltanto quattro o cinque colonne, una limitazione che su display ampi — sempre più diffusi nelle auto moderne — comportava spazi inutilizzati e tempi di ricerca più lunghi. Ora però tutto cambia e soprattutto per la sicurezza dei conducenti in auto.

Più app in una sola schermata su Android Auto per gli utenti

La novità, individuata nella versione 15.0.653204, porta la possibilità di visualizzare fino a sette colonne di applicazioni. Secondo quanto riportato, è stata aggiunta anche una colonna extra sulla destra, dedicata ai comandi rapidi per musica e chiamate, così da avere tutto a portata di mano. Non è ancora chiaro se questo sarà il limite massimo o se su schermi più grandi sarà possibile aggiungere ulteriori colonne nell’app per auto.

Vantaggi e possibili limiti: Android Auto convince ma non tutti

L’aumento delle icone in una sola schermata ha un obiettivo preciso: evitare di dover scorrere tra più pagine, riducendo così potenziali distrazioni per il conducente. Allo stesso tempo, però, avere così tante app vicine tra loro potrebbe aumentare il rischio di tocchi involontari e aperture indesiderate.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla tempistica di rilascio a tutti gli utenti. La novità è comunque parte di un contesto più ampio in cui Android Auto riceve aggiornamenti mirati, mentre restano aperte segnalazioni di problemi con le notifiche, incoerenze nei limiti di velocità e la scarsità di app meteo. Gli utenti sperano che Google intervenga anche su questi aspetti per rendere il sistema più completo e affidabile. Ci saranno comunque tante novità durante i prossimi mesi come svelato da diverse indiscrezioni negli ultimi tempi. Staremo a vedere con tanta curiosità.