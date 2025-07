Fiat Grande Panda ritorna al passato con motore a benzina e cambio automatico

Una nuova generazione di city car è pronta a invadere il mercato automobilistico italiano.

Si tratta della Grande Panda, una nuova versione di uno dei modelli più famosi e apprezzati di Fiat.

La stazza dell’automobile sarà sicuramente maggiore rispetto alla classica e più conosciuta Panda, tuttavia verrà garantita una guida molto fluida, con una velocità massima di 160 km/h.

Il dettaglio sconvolgente, però, non riguarda in realtà nessuna delle caratteristiche tecniche inerenti alla nuova automobile, bensì a un certo ritorno al passato che sa di nostalgico.

Infatti, la Fiat Grande Panda verrà presentata in due versioni, una ibrida e una con motore a benzina e cambio automatico con sei marce.

Fiat Grande Panda con motore a benzina e cambio automatico: data di lancio e costo

seppur la tecnologia avanza inesorabilmente, per questo modello si è pensato a un ritorno al passato, probabilmente per renderlo più accessibile e disponibile per tutti gli automobilisti. Infatti è noto che un’automobile elettrica o ibrida abbia un costo maggiore rispetto a una endotermica.

Il motore endotermico montato sul nuovo modello dovrebbe essere il PureTech 3 cilindri turbo da 1,2 litri, e il montaggio di questo motore permetterà di abbattere i costi in maniera sostanziale.

La versione ibrida della Fiat Grande Panda dovrebbe avere un costo base che si aggira intorno ai 19.000 €, mentre il modello con il motore a benzina e il cambio automatico con sei marce dovrebbe far risparmiare agli automobilisti circa 2000 €.

In generale, per quanto riguarda le caratteristiche di questa nuova automobile, avrà un design molto moderno e un abitacolo abbastanza spazioso.

Saranno presenti inoltre dei sistemi tecnologici importanti, come il riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio, il mantenimento attivo della corsia e il sistema di frenata automatico di emergenza.

In conclusione, per quanto riguarda la data di lancio, dovrebbe arrivare sul mercato per la fine del 2025.