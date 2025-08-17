Google Files

Google Files, l’app ufficiale di gestione file sviluppata da Google, si prepara a diventare ancora più completa grazie a una nuova funzionalità in fase di test: un lettore di file di testo integrato. La novità, scoperta analizzando il codice della versione 1.8436.793259964.0-release dell’app, permetterà agli utenti di aprire e leggere direttamente i documenti testuali senza dover ricorrere a software esterni.

Lettura diretta senza app di terze parti

Ad oggi, quando si seleziona un file di testo in Google Files, l’app avvia un’applicazione esterna — come Google Docs o un editor di testo installato sul dispositivo — per mostrarne il contenuto. Con il nuovo aggiornamento, questo passaggio aggiuntivo sarà eliminato: i documenti TXT e simili potranno essere letti direttamente all’interno dell’app, migliorando la fluidità dell’esperienza utente.

Il lettore di testo sarà utile soprattutto per chi gestisce molti file in locale e desidera un’anteprima rapida senza aprire applicazioni più pesanti o lente a caricarsi.

La versione preliminare del lettore, visibile negli screenshot individuati durante l’analisi del codice, presenta un’interfaccia minimale, con il testo visualizzato su sfondo chiaro e opzioni basilari. Al momento, non sono presenti strumenti avanzati come ricerca interna, evidenziazione o modifica del contenuto. Nonostante ciò, già nella fase attuale il lettore consente di leggere, selezionare, copiare e condividere il testo. È probabile che Google scelga di ampliare gradualmente le funzionalità nelle versioni successive, magari introducendo anche una modalità scura o opzioni di personalizzazione del font e della dimensione del testo.

L’aggiunta di un lettore di file di testo segue la stessa logica che ha portato, nei mesi scorsi, all’integrazione del visualizzatore PDF interno in Google Files. In entrambi i casi, l’obiettivo è ridurre la dipendenza da app esterne e trasformare Files in un centro unico di gestione e fruizione dei documenti, aumentando la praticità per gli utenti. Il visualizzatore PDF, già attivo da tempo, consente infatti di aprire documenti senza passare per Google Drive o altre applicazioni. Con l’arrivo del lettore TXT, l’app diventerà ancora più versatile e adatta a gestire un’ampia gamma di formati.

Al momento, la funzione non è ancora attiva per il pubblico e resta nascosta nel codice dell’app. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Google in merito alla data di rilascio, ma il fatto che la feature sia già stata individuata all’interno di una build pubblica lascia pensare che i test interni siano in una fase avanzata. Come spesso accade, è probabile che il debutto avvenga inizialmente in forma limitata per un gruppo ristretto di utenti, per poi essere esteso globalmente attraverso un aggiornamento lato server o una nuova versione dell’app distribuita via Google Play Store.