OPPO e Realme puntano su display 2K e zoom 10x

La seconda metà del 2025 è appena iniziata e già si respira aria di grandi preparativi nel mondo degli smartphone. Dietro le quinte, i produttori stanno mettendo a punto le prossime mosse, e tra i nomi che stanno facendo più rumore ci sono OPPO e Realme. Due brand che, quando decidono di alzare l’asticella, lo fanno sul serio.

Smartphone 2026: OPPO e Realme sfidano Galaxy S26

I rumor arrivano, come spesso accade, da Weibo, dove il leaker Digital Chat Station ha messo sul piatto qualche anticipazione niente male. Partiamo da OPPO Find X9 Ultra, il nuovo top di gamma atteso per i primi mesi del 2026. La prima cosa che salta all’occhio? Una batteria da 6850 mAh (commercializzata come 7000 mAh) che fa sembrare i numeri del modello precedente quasi timidi. Non solo: ci sarà anche la ricarica rapida da 100 W e quella wireless da 50 W, il tutto senza trasformare il telefono in un mattone.

E poi c’è il resto della scheda tecnica, che suona come una lista dei desideri per chi ama i telefoni al top: display OLED piatto da 6,82 pollici, risoluzione 2K, refresh a 120 Hz, fotocamera principale da 200 megapixel, ultra-grandangolare da 50 e ben due periscopiche capaci di arrivare a uno zoom ottico 10x. A muovere tutto, lo Snapdragon 8 Elite 2, con tanto di certificazione IP68/IP69 per resistere a polvere e acqua. Un big match con il Galaxy S26 sembra inevitabile.

Passando a Realme, la strategia sembra diversa ma non meno interessante. Mentre la versione Pro del GT 8 si prepara a sfoggiare un display enorme da 6,85 pollici, il modello “base” punterà su qualcosa di più compatto: circa 6,6 pollici di diagonale. Ma attenzione: compatto non vuol dire sacrificato. Anche qui, la batteria dovrebbe essere da 7000 mAh e il processore lo stesso della versione Pro, lo Snapdragon 8 Elite 2.

Per ora sui dettagli fotografici del GT 8 base c’è ancora un po’ di mistero, ma il Pro dovrebbe vantare un sensore da 200 megapixel. L’annuncio ufficiale? Ottobre, almeno per la Cina, con Android 16 e interfaccia Realme UI 7 già pronti al debutto. Sul prezzo si vocifera di un leggero aumento… e conoscendo il mercato, non resterà confinato solo al loro Paese.