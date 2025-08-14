Xiaomi

Xiaomi sembra pronta a spostare ancora più in alto l’asticella dell’autonomia negli smartphone. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, l’azienda starebbe testando un nuovo modello della linea Redmi dotato di una batteria tra 8.500 e 9.000 mAh, una capacità mai raggiunta prima all’interno della gamma. L’obiettivo sarebbe quello di offrire un’autonomia in grado di superare agevolmente la giornata, anche con un utilizzo intenso, senza sacrificare troppo design e portabilità.

Una batteria sviluppata internamente

La novità non riguarda solo la capacità dichiarata. Il nuovo smartphone Redmi in fase di test integrerebbe una batteria sviluppata direttamente da Xiaomi, probabilmente basata su tecnologia silicio-carbonio, già vista in altri modelli ad alta densità energetica. Questo approccio consentirebbe di mantenere lo spessore del dispositivo intorno agli 8,5 millimetri, un valore paragonabile a quello di molti modelli standard e ben lontano dal design ingombrante tipico di altri telefoni con batterie fuori scala. Mantenere dimensioni contenute con una batteria così capiente è una sfida ingegneristica notevole. L’azienda punta a garantire non solo un’autonomia superiore, ma anche cicli di ricarica più longevi, riducendo il degrado della batteria nel tempo.

Attualmente, il record interno alla linea appartiene al Redmi Turbo 4 Pro, lanciato con una batteria da 7.550 mAh. Il nuovo modello, se le indiscrezioni saranno confermate, stabilirebbe un nuovo primato interno e si posizionerebbe tra gli smartphone con la maggiore capacità di batteria disponibili sul mercato globale.

Questa mossa rientra in un contesto competitivo in cui diversi produttori cinesi stanno cercando di differenziarsi con soluzioni di autonomia estrema, puntando a intercettare utenti che vogliono ridurre al minimo la frequenza delle ricariche.

Se da un lato Xiaomi lavora a un dispositivo da quasi 9.000 mAh, dall’altro Honor starebbe sviluppando uno smartphone con una batteria ancora più grande, stimata intorno ai 10.000 mAh. Una capacità simile avvicinerebbe il dispositivo più a un power bank con funzioni telefoniche che a uno smartphone tradizionale, almeno dal punto di vista dell’autonomia.

La concorrenza diretta tra brand cinesi in questo settore potrebbe portare a una vera e propria corsa alle batterie sempre più capienti. Tuttavia, non basta aumentare la capacità per garantire un’esperienza d’uso ottimale: servono sistemi di gestione termica efficienti, tempi di ricarica rapidi e una progettazione che preservi la durata della batteria nel lungo periodo.

L’adozione di batterie oltre gli 8.000 mAh comporta inevitabilmente una serie di sfide tecniche. Innanzitutto, il calore generato durante la ricarica deve essere dissipato in modo efficace per evitare danni ai componenti interni. Inoltre, tempi di ricarica troppo lunghi rischiano di vanificare i benefici di una capacità maggiore, motivo per cui è probabile che Xiaomi integri ricarica rapida ad alta potenza, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Un altro aspetto critico è la gestione del peso complessivo: batterie più grandi tendono ad aumentare sensibilmente la massa del dispositivo. Mantenere il bilanciamento tra autonomia e maneggevolezza sarà fondamentale per evitare di compromettere l’ergonomia.