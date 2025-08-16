iPhone tattile in vetro, brevetto di Apple che ridefinisce design

Per chi ama tutte le ultime novità tech, ecco un primo schizzo di un iPhone che sembra scolpito in un unico blocco di vetro, trasparente, lucido e senza parti interrotte da altro. Un brevetto in merito appena emerso esplora proprio questa possibilità, proponendo una scocca interamente in vetro, comprensiva di frontale, posteriore e lati, trasformando ogni superficie in un display potenzialmente attivo al tocco.

Quando ogni lato diventa schermo e controllo, nuovo brevetto di un probabile iPhone

L’idea è tanto elegante quanto audace. Immagina di poter cliccare, scrollare o persino schiacciare i lati del telefono per regolare il volume, cambiare app o attivare scorciatoie. Il vetro non sarebbe solo una componente estetica, ma interattiva e sensibile alla pressione e diversi input. In pochi tocchi potresti gestire funzioni senza aprire alcun menù: la cornice sparisce.

Unendo due pannelli di vetro — uno che avvolge il fronte e i lati, l’altro che copre il retro — Apple ipotizza una struttura continua e seamless, in cui non si distinguono dove inizia un pezzo e dove finisce l’altro. Certo, un progetto con problematiche pratiche (fragilità, ergonomia, riparabilità), ma l’intento è chiaramente rendere gli iPhone ancora più intuitivi, senza pulsanti fisici, senza cornici, solo superficie e interfaccia.

Un iPhone all-glass e multitouch che potrebbe cambiare per sempre i design dei dispositivi, ma anche come li utilizziamo e il modo in cui funzionano. Un aspetto interessante riguarda l’impatto che un simile design potrebbe avere sulle abitudini degli utenti. L’iPhone in vetro completo aprirebbe la strada a nuove modalità di interazione, andando oltre i classici swipe o tap. Potrebbero entrare in gioco gesture più complesse, tocchi contestuali e persino l’uso combinato di più dita in punti diversi del dispositivo, per questo multitouch. In prospettiva, questo potrebbe semplificare l’uso quotidiano dello smartphone, migliorando la produttività.

Dopo aver detto addio al tasto Home e aver ridotto al minimo le cornici, sarà interessante seguire l’azienda in questo prossimo step. Sul piano commerciale, un dispositivo del genere avrebbe un impatto notevole anche sul mercato premium, spostando ancora più in alto l’asticella rispetto ai dispositivi Android. Naturalmente, la strada affinché il brevetto venga approvato è lunga, non è garantita. Resta da capire se e come Apple riuscirà a rendere questo concetto realtà. Ma è certo che l’idea di un iPhone interamente in vetro, senza cornici visibili, alimenta ancora una volta la curiosità e l’immaginazione degli appassionati.