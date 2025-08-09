Intel: Nova Lake dice addio al passato e taglia i ponti

A quanto pare, in casa Intel è proprio arrivato il momento di grandi cambiamenti, a registrarlo sono stati gli sviluppatori di Linux che analizzando un contributo di Intel nello sviluppo del kernel hanno notato un piccolo ma significativo cambiamento, la nota società tinta di Blue ha deciso di abbandonare la dicitura family 6 in favore della più recente dicitura family 18, un cambiamento che ad occhi inesperti può sembrare davvero marginale ma che invece è davvero significativo poiché rappresenta un passo in avanti importante nella nomenclatura delle CPU consumer ma molto altro.

Un salto in avanti

Nello specifico, l’adozione di questa nuova nomenclatura sta ad indicare che into ha deciso di tagliare nettamente i punti col passato abbandonando in via definitiva tutto ciò che era correlato alle vecchie architetture in favore di quelle nuove, ricordiamo infatti che la società aveva adottato la nomenclatura family 19 per i suoi nuovi professori appartenenti però alla famiglia Xeon che hanno già fatto quel salto in avanti che ora sta arrivando invece per le CPU consumer.

Si tratta di un cambiamento molto importante anche per gli sviluppatori dal momento che proprio quella nomenclatura consente loro di individuare un’esatta corrispondenza con determinati processori rilasciati da Intel, tra l’altro è decisamente emblematico il numero scelto dal momento che 18 è esattamente il triplo di sei ed arriva esattamente trent’anni dopo l’utilizzo della prima nomenclatura.

Ancora una volta dunque vuole tagliare con il passato, mostrando di aver abbandonato tutto ciò che era rappresentato dai dogmi precedenti in favore degli architetture più recenti che sta sviluppando per riuscire a tornare sulla testa della classifica del mercato dopo essere stata scalzata da AMD, quest’ultima tra l’altro, a differenza di Intel e solita cambiare nomenclatura per ogni generazione a differenza di quanto invece fa la controparte blu, staremo a vedere se si tratterà dell’inizio di una nuova parentesi trentennale o se Intel deciderà di cambiare i nomi d’ora in avanti di generazione in generazione.