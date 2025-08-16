Amazon fa CROLLARE il prezzo di Motorola Edge 60: in REGALO uno sconto folle

Amazon è pronta a far risparmiare tantissimo i consumatori con un nuovo sconto molto speciale applicato direttamente su uno dei migliori smartphone della fascia media, parliamo infatti di Motorola Edge 60 che viene oggi scontato del 33%, arrivando a costare un prezzo tutt’altro che impossibile per la maggior parte degli utenti.

Il suo punto di forza, oltre ad un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole per tutti, parte da un display da 6,7 pollici che riesce a fare la differenza in un mercato sempre più ricco di soluzioni su cui poter fare affidamento. Si tratta di un pannello P-OLED con densità di 446 ppi, oltre 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass 7i ed anche un refresh rate che può raggiungere fino a 120Hz, così da riuscire a godere della massima fluidità possibile.

Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 2,5GHz, passando comunque per GPU Mali-G615MC2, ma anche 12GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna variabile, fino ad un massimo di 512GB, che può essere facilmente incrementato con l’ausilio di una microSD (fino a 1TB).

Amazon, i prezzi sono tra i più bassi, anche su Motorola Edge 60

Un risparmio davvero importante sull’acquisto di uno dei migliori smartphone presenti oggi sul mercato nella fascia media, difatti il prodotto in questione avrebbe un listino di 379 euro, ma viene proposto al pubblico con una riduzione effettiva del 33%, in modo da arrivare a costare solamente 252 euro. Lo potete comprare al seguente link.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, difatti il componente è da 5200mAh, ed è più che sufficiente per riuscire a garantire un utilizzo quotidiano davvero molto valido e soddisfacente.