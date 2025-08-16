Huawei MatePad Air 12 e MatePad 11.5 S ufficiali, specifiche e prezzi

In queste ultime ore il produttore tech Huawei ha presentato in veste ufficiale sul mercato ben due nuovi tablet di rilievo. Si tratta dei nuovi Huawei MatePad Air 12 e Huawei MatePad 11.5 S. Entrambi vantano delle caratteristiche tecniche di rilievo, tra cui la presenza di ampi display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei annuncia i nuovi Huawei MatePad Air 12 e Huawei MatePad 11.5 S

Il produttore tech Huawei ha dunque ampliato la sua gamma di tablet con ben due nuovi prodotti. Il primo di questi è il nuovo Huawei MatePad Air 12. Quest’ultimo vanta la presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12 pollici. La risoluzione è pari a 2800 × 1840 pixel e, come già detto, è presente una frequenza di aggiornamento esagerata pari a 144Hz.

Il pannello è poi in grado di supportare la nuova M-Pencil Pro. Com quest’ultima, si potra lavorare in tranquillità, grazie anche all’ampio schermo con le cornici estremamente sottili. Il tutto in uno spessore di soli 5.9 mm ed un peso complessivo di 555 grammi. La batteria ha poi una capienza di 10.100 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W.

L’azienda ha poi presentato ufficialmente anche il nuovo Huawei MatePad 11.5 S. Anche qui il pannello è di estrema qualità, anche se la diagonale questa volta è pari a 11.5 pollici. Anche qui non manca poi il supporto al pennino dell’azienda. La batteria a bordo ha una capienza pari a 8800 mah con supporto alla ricarica rapida da 40W. Per il momento, l’azienda non ha rivelato quali processori sono montati a bordo dei due tablet. In ogni caso, entrambi i tablet vantano la presenza di numerosi tagli di memoria, con fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Huawei MatePad Air 12 e Huawei MatePad 11.5 S saranno disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente pari a circa 355 euro e 297 euro al cambio attuale.