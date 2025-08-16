Chromebook ASUS 14″ su Amazon a meno di 250 euro: approfittatene subito

Con un incredibile sconto del 23% messo a disposizione da Amazon il Chromebook ASUS da 14″ diventa un dispositivo con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Non a caso, infatti, spendendo davvero poco è possibile avere a portata di mano un device con prestazioni veloci, sicurezza solida e comode funzionalità.

L’ASUS Chromebook CM14 è stato progettando pensando alle esigenze di diverse tipologie di utenti e, dunque, non è perfetto solo per studenti e insegnanti, ma è ideale per chiunque voglia svolgere in modo semplice e veloce attività di routine.

Chromebook ASUS 14″ in sconto su Amazon

Come anticipato, questo dispositivo a marchio ASUS non è perfetto solamente per studenti e insegnanti, ma può essere utilizzato per portare a termine qualunque compito e attività in modo semplice e veloce. L’obiettivo dell’azienda è stato infatti quello di progettare un nuovo dispositivo in grado di aiutare l’utente ad aumentare la produttività e a divertirsi di più.

Siete da tempo in cerca di un nuovo dispositivo portatile ma non siete mai riusciti a scegliere quello perfetto per voi? Oggi questo device a marchio ASUS rappresenta la scelta migliore da fare grazie all’ottimo prezzo e alle caratteristiche di cui dispone. Alla base non manca il potente processore MediaTek Kompanio 520 e una batteria in grado di garantire un’autonomia fino a 15 ore. Ciò consente dunque di utilizzare il Chromebook senza pensare ai limiti di autonomia quando si è fuori casa. Inoltre dispone di 8GB di RAM e di uno storage 128GB eMMC che offre tutto lo spazio necessario per archiviare file e documenti.

Approfittando subito dello sconto del 23% sul costo di listino di 299 euro, questo Chromebook ASUS costa solamente 229 euro. Che aspettate? Potrebbe essere un’occasione unica che Amazon non tornerà a proporre.