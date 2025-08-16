Robot lavavetri ECOVACS W2 a un prezzo shock con lo sconto Amazon del 25%

Quante volte vi sarà capitato di rimandare la pulizia dei vetri a causa del lavoro impegnativo che richiedono? Oggi grazie ad Amazon e all’idea di ECOVACS di progettare un robot lavavetri non dovrete più preoccuparvi. Si tratta infatti di una soluzione pensata appositamente per andare incontro alle esigenze degli utenti, aiutandoli nella pesante pulizia che finestre e vetrate richiedono con frequenza. Nello specifico, il robot lavavetri ECOVACS W2 dispone di pianificazione intelligente del percorso e di un’innovativa modalità di pulizia dei bordi.

Robot lavavetri ECOVACS in offerta su Amazon

Le offerte Amazon sono sempre tante e interessanti ma quella attualmente in corso sul robot lavavetri ECOVACS sta attirando l’attenzione di tantissimi utenti. Non a caso, il W2 è stato realizzato dopo un’attenta progettazione che ha previsto la dotazione di sensori multipli in grado di aggirare agevolmente gli ostacoli e prevenire i blocchi. Oltre a ciò, non manca la modalità di pulizia lungo i bordi che migliora la pulizia del 65% per assicurare che le finestre siano pulite accuratamente in tutti i punti, anche quelli più difficili da raggiungere.

Come anticipato, questo robot ECOVACS dispone di pianificazione intelligente del percorso e ciò non fa altro che ottimizzare la pulizia di ogni tipologia di finestra. Non importa se si tratta di finestre di grandi dimensioni come vetrate o di piccole dimensioni, con o senza bordi, il W2 è in grado di rilevare ostacoli adattandosi a tutti i tipi di finestre.

Con lo sconto attualmente in corso su Amazon è possibile acquistare questo robot lavavetri a marchio ECOVACS con un prezzo incredibilmente conveniente di soli 359 euro. Lo sconto, infatti, è del 25% sul prezzo di listino di 476,34 euro. Approfittatene subito per avere finestre e vetrate sempre pulite alla perfezione.