Un nuovo design per Google Calendar su Wear OS

Il design di Google Calendar per Wear OS cambia in meglio. Nelle ultime ore è stato rilasciato un aggiornamento che introduce il nuovo linguaggio grafico Material 3 Expressive, svelato da Google durante l’I/O 2025. Sebbene l’app resti pressoché identica sul piano delle funzionalità, le modifiche estetiche sono evidenti. Le due Tile principali hanno ora un aspetto più moderno, con linee più morbide e una disposizione più leggibile. La Tile che mostra il prossimo evento evidenzia il titolo all’interno di un riquadro dai bordi arrotondati, con la data posizionata in alto e un pulsante che riprende la curvatura del display circolare degli smartwatch. L’altra Tile, quella delle attività imminenti, subisce variazioni più lievi. Le differenze si limitano alla tipografia e allo spazio tra gli elementi, ma anche qui il pulsante per aprire l’app si adatta alle nuove forme arrotondate. L’esperienza d’uso resta familiare, ma risulta ora visivamente più coerente con gli ultimi standard estetici di Google. Non si tratta di un cambiamento radicale, ma di un’evoluzione grafica pensata per migliorare l’armonia visiva dell’interfaccia.

Oltre a Google Calendar anche altri aggiornamenti in arrivo: Keep e Contatti si rinnovano

Google non si ferma a Calendar. Grazie all’app companion dei Pixel Watch, si sa che anche Keep e Contatti stanno per ricevere aggiornamenti simili. In Google Keep, la Tile per creare una nota si affida a due forme diverse: ovale per le note classiche e rettangolo arrotondato per le liste. Il pulsante per l’avvio dell’app segue lo stile rotondeggiante già visto. La Tile che mostra una nota singola cambia orientamento: il testo appare in un riquadro colorato e orizzontale, mantenendo comunque lo stile morbido.

Anche l’app Contatti subirà ritocchi. I collegamenti ai contatti passeranno dai classici cerchi a “pillole”, ovvero rettangoli con estremità curve. Il layout dei singoli profili sarà più pulito, con immagini rotonde più grandi e pulsanti rapidi per chiamate e messaggi. Anche il pulsante per accedere all’intera rubrica cambia etichetta, diventando “Vedi tutti”. Le modifiche puntano a un’interfaccia coerente e moderna, senza rivoluzioni funzionali ma con un’attenzione rinnovata ai dettagli visivi.