Google Home

Google Home introduce un aggiornamento dell’interfaccia utente nella versione 3.37 dell’app Android in Public Preview, rinnovando i controlli multimediali in stile Material 3 Expressive. Le modifiche interessano dispositivi come Nest Hub, speaker e TV con Android TV o Google TV, con l’obiettivo di migliorare estetica, coerenza e usabilità.

Nuova scheda “In riproduzione”

La scheda In riproduzione ora richiama il layout del pannello multimediale presente nella tendina delle notifiche dei dispositivi Pixel. La regolazione del volume non utilizza più l’anello circolare, sostituito da uno slider lineare più intuitivo. Il contenuto in riproduzione è mostrato al centro, con il pulsante play/pausa posizionato a destra per un accesso rapido. I pulsanti attivi adottano una forma a pillola, mentre quelli inattivi sono visualizzati come rettangoli arrotondati. L’interfaccia sfrutta i Dynamic Color di Android per adattarsi automaticamente alla palette del sistema, garantendo un look coerente con il resto dell’ecosistema Google. Le novità comprendono anche scorciatoie contestuali: per i dispositivi Google TV è disponibile “Apri telecomando”, mentre pulsanti a larghezza piena permettono di interrompere la trasmissione, avviare il “Trasmetti schermo” o aprire l’app sorgente del contenuto.

Funzioni dedicate ai dispositivi Nest

Per i Nest Hub Max connessi, la scheda integra il comando Visualizza Nest Cam, permettendo di accedere rapidamente al flusso video della videocamera integrata. Questa impostazione mantiene la logica di accesso rapido ai controlli specifici per ogni tipo di dispositivo. Nelle note della versione 3.35, Google aveva già anticipato che l’aggiornamento rientra in un “allineamento agli standard di design più recenti” con miglioramenti in termini di affidabilità e reattività. L’obiettivo è offrire un’esperienza più fluida e uniforme, integrando le linee guida più moderne del Material 3 Expressive.

Al momento, il nuovo design è disponibile solo nella versione 3.37 di Google Home per Android in Public Preview. Non ci sono conferme ufficiali su quando o se arriverà anche su dispositivi iOS. L’aggiornamento prosegue così il percorso di uniformità grafica già intrapreso da Google nelle sue app principali.