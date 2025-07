Google Tasks

BigG ha aggiornato la documentazione ufficiale per informare gli utenti sull’imminente migrazione dei promemoria verso Google Tasks, un passaggio già annunciato nel 2024 e ora sempre più vicino. Il colosso di Mountain View intende centralizzare la gestione delle attività all’interno di un’unica piattaforma, rendendo Tasks il punto di riferimento per tutte le attività e i promemoria creati tramite Google Keep, Gmail, Calendar, Assistant e altri servizi Workspace.

Un unico sistema per tutti i promemoria

L’obiettivo dichiarato di Google è offrire un’unica soluzione per la gestione delle attività, in modo che gli utenti possano creare, modificare e visualizzare i propri promemoria in un solo posto. In questa nuova impostazione, Google Tasks sarà integrato con strumenti già noti come Google Calendar e Google Assistant, semplificando l’esperienza e garantendo una sincronizzazione completa tra i diversi servizi della suite Workspace.

Cosa cambia per gli utenti di Google Keep

A subire il cambiamento più evidente saranno gli utenti di Google Keep, l’app di note e promemoria di Google. Attualmente, Keep permette di aggiungere promemoria legati a note o attività, ma con il passaggio previsto entro la fine del 2025, questi verranno automaticamente trasferiti in Google Tasks. Il sistema userà l’icona a forma di campana – già presente in alto a destra nelle note – per segnalare le attività sincronizzate.

Tutto ruota intorno a Google Tasks

Secondo quanto specificato nella nuova documentazione ufficiale, Google Tasks diventerà il fulcro della gestione attività per l’intero ecosistema Workspace. Indipendentemente da dove venga creato un promemoria – che sia da Gmail, Calendar, Documenti, Chat o Assistant – verrà automaticamente sincronizzato in Tasks, garantendo accesso immediato da tutte le app supportate. La scelta punta a ridurre la frammentazione tra app diverse e offrire una maggiore coerenza nell’organizzazione delle attività.

Sebbene non sia stata ancora comunicata una data precisa per l’avvio della migrazione, Google ha confermato che il processo inizierà nella seconda metà del 2025. Si tratta quindi di un cambiamento ormai imminente, che potrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, a seconda del rollout stabilito da Mountain View. L’azienda incoraggia gli utenti a prepararsi in anticipo, familiarizzando con l’interfaccia e le funzionalità di Google Tasks.